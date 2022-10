“Hermanos” estrenó dos capítulos durante esta semana, el lunes 3 y el martes 4 de octubre, con un momento álgido que ha puesto entre la vida y la muerte al tío Orhan. Mientras que Akif se ha visto envuelto en una extorsión que busca exponerlo frente a Doruk. La telenovela turca sigue consolidándose como una de las mejores historias en la parrilla televisiva.

Tolga fue expulsado del colegio y humillado por su padre, quien lo golpeó frente a sus compañeros al saber de la foto trucada con la que expuso a Asiye. El joven villano, antes de ser retirado, juró venganza en contra de los hermanos Eren.

Mientras que Suzan y Harika terminaron en la calle después de que embargaran sus casas por no pagar a tiempo una serie de tarjetas de crédito. Y esto fue uno de los planes de Akif para sacar del juego a su examante, porque él siempre era quien le avisaba a la mujer del estado de sus cuentas.

De esta manera, la telenovela turca ahondó en el conflicto de Tolga con los protagonistas, mientras que Akif tuvo otro problema: un desconocido lo extorsionó con una grabación de lo que sucedió realmente con Veli.

Berk quedó inconsciente tras ser golpeado por Tolga en "Hermanos" (Foto: NG Medya)

5 MOMENTOS IMPORTANTES DE “HERMANOS” DEL LUNES 3 AL MARTES 4 DE OCTUBRE

5. Akif le miente a Doruk

Doruk recibió un video de Akif apuntando con un arma a Veli, en lo más alto de un edificio a medio construir. El joven quedó sorprendido por la presencia de su padre en el momento culminante de Veli. Sin embargo, la grabación se detuvo antes de mostrar que el villano empujó al padre de los Eren. Así, el poderoso hombre engañó a su hijo diciéndole que solo se trató de una discusión.

4. Akif amenazado

Sin embargo, la situación de Akif no mejoró porque después fue extorsionado por un desconocido que le pidió dinero a cambio de no enviarle la grabación completa a Doruk. El antagonista intentó saber quién está detrás del chantaje pero no pudo descubrir que su enemigo está muy cerca. El hombre que empezó a extorsionarlo es Eren, uno de sus empleados más confiables.

Akif molesto en la serie otomana (Foto: NG Medya)

3. Suzan y Harika en la calle

Suzan y Harika terminaron en la calle y buscaron ayuda en Sibil, con la excusa de que su casa se encuentra en remodelaciones, por lo que no tienen dónde quedarse por algunos días. La mujer aceptó acogerlas pero terminó botándolas después al descubrir que la joven intentó robar y vender sus pendientes para conseguir dinero. Madre e hija se alojaron finalmente en un motel de poco valor.

2. El plan de Tolga

Tolga urdió su plan para acabar con los hermanos Eren y utilizó una obra de teatro para concretarlo. El exestudiante se enteró de que hay una escena en que Ömer debe disparar a Doruk con un arma falsa. Él cambió el objeto por una pistola de verdad. Pero Berk lo descubrió e intentó detenerlo. Sin embargo, el villano lo golpeó y lo dejó inconsciente en uno de los espacios de los conserjes.

1. El tío Orhan herido de gravedad

Cuando Berk despertó, pidió ayuda de inmediato y fue Orhan quien lo auxilió y se enteró del plan de Tolga. Corrió hacia la sala de ensayo para evitar una tragedia pero llegó muy tarde. El tío de los hermanos Eren se lanzó entre Ömer y Doruk y recibió un balazo directo que lo dejó en el suelo. ¿Sobrevivirá el hermano de Veli?

El tío Orhan fue herido de bala en la telenovela turca "Hermanos" (Foto: NG Medya)

