Los últimos días de marzo no parecen ser nada alentadores para el marroquí Achraf Hakimi. Resulta que Hiba Abouk, pareja del deportista de 24 años, decidió finalizar su relación luego de los presuntos actos de agresión sexual a los que ha sido relacionado el mundialista en Qatar 2022. ¿Lograrán reconciliarse o es el adiós definitivo a su relación?

Este 2023, la vida de Achraf Hakimi empezó de la peor manera posible. Y es que cuando el exdefensa del Real Madrid venía de hacer una gran campaña en la Copa del Mundo con su selección, unos presuntos actos de violación en su contra a mediados de febrero comenzaron a ensombrecer su carrera y vida privada, en especial, su relación con la actriz Hiba Abouk.

Como era de esperarse, todo ello repercutió de inmediato en la histrionisa. Solo basta con ver las últimas declaraciones de la pareja de Hakimi para darnos cuenta de que las cosas entre ambos no iban de las mil maravillas. De hecho, durante una entrevista para el medio Instyle, Abouk ni siquiera mencionó el nombre del padre de sus hijos.

Hiba Abouk comunicó su decisión de romper con Hakimi (Foto:Hiba Abouk / Instagram)

Sin embargo, todo se salió de control cuando la también influencer decidió expresar toda la rabia contenida a través de sus historias de Instagram. Lejos de calmar las aguas, Hiba optó por “manifestar mi estado de ánimo y aclarar en primera persona las informaciones erróneas que circulan” a su alrededor.

Además, dejó en claro que su relación con el futbolista ya no iba más, pues el rompimiento llegó a darse “mucho antes de los hechos acontecidos en los que me he visto involucrada mediáticamente y de los cuales soy totalmente ajena”.

¿POR QUÉ TERMINARON ACHARF HAKIMI Y SU ESPOSA?

Según la versión de la española, su ruptura con el defensa del cuadro parisino se dio antes de su imputación por los cargos de agresión sexual, además de revelar que sufrió en silencio todo lo que venía pasando su familia luego de semejantes acusaciones de agresión sexual.

“Después de tomar la decisión de separarnos legalmente y dejar de convivir, a la espera de los trámites de divorcio, quién iba a imaginar que además de enfrentarme al consabido dolor que acarrea una separación, y aceptar el duelo que conlleva el fracaso de un proyecto familiar al que me había entregado en cuerpo y alma, tendría que enfrentarme a esta ignominia”, señaló la histrionisa de ascendencia libanesa.

Achraf Hakimi y Hiba Abouk oficializaron su relación desde 2018 (Foto: AFP)

A su vez, explicó que la decisión se da luego de un largo tiempo de meditación, pues requirió bastante para “digerir este shock”, ya que los cargos que enfrenta Hakimi son sumamente delicados y hay que tomarlo con sumo cuidado.

En ese sentido, aclaró que luego de un silencio prolongado, no encontró mejor manera que retomar su “vida personal, pública y profesional”, a fin de hallar su mejor versión tanto para ella como para su pequeño hijo.

¿APOYARÁ A LA PRESUNTA VÍCTIMA DE HAKIMI?

Lejos de zanjar su compromiso, Hiba anunció que en su presente “siempre he estado y estaré del lado de las víctimas, por lo tanto, dada la gravedad de la acusación solo nos queda confiar en el buen hacer de la justicia”.

Sin embargo, pidió respeto por sus hijos, ya que “en estas delicadas circunstancias” es necesario llegar a conocer la verdad y resolver el caso.

Según Hiba Abouk, la relación habría llegado a su fin tras 5 años de relación e hijos de por medio (Foto: Hiba Abouk / Instagram)

Al parecer, la actriz de 36 años habría descartado toda opción de reconciliación con Hakimi, pese a que las investigaciones aún no determinan su culpabilidad en este caso. ¿Es acaso el fin de su relación?