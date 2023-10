Aunque Samadhi Zendejas acapara titulares por el supuesto romance que tendría con William Levy, en esta ocasión no fue por estar vinculada al galán cubano, sino por un roce que tuvo con su colega Horario Pancheri, quien le envió un mensaje llamándola “fea”. ¿Qué pasó entre ellos para que el argentino la llamara de tal forma? En los siguientes párrafos te contamos lo que realmente sucedió.

Cabe señalar que la forma como la llamó el también modelo la realizó directamente por sus redes sociales; al recibir el mensaje, la protagonista de “Vuelve a mí” no dudó en exponerlo y lanzar un poderoso comunicado. Por su parte, él también se animó a dar sus descargos.

La joven pidió a sus seguidores que no hagan caso a comentarios malintencionados (Foto: Samadhi Zendejas / Instagram)

HORACIO PANCHERI LLAMÓ “FEA” A SAMADHI ZENDEJAS

Todo comenzó cuando Samadhi Zendejas decidió contar en sus historias de Instagram lo que había pasado con el actor argentino. “Hola niñas, buenos días. Estoy aquí arreglándome para sentirme un poco más linda, un poco más bonita, que es algo que no piensa todo el mundo y es respetable”, comenzó a señalar mientras se maquillaba.

De inmediato expuso a su colega. “Por ejemplo, Horacio Pancheri. Hoy amanecí con un mensaje de Horacio insultándome, usó una palabra que jamás me atrevería a mencionar, diciendo que soy una mujer fea. Yo respeto tu opinión, sé que no me lo querías mandar a mí, lo querías mandar a alguien más, pero en este momento en el mundo, con todo lo que está pasando, ¿qué tan positivo es compartir este tipo de cosas?”, comenzó a cuestionar la actriz mexicana.

Tras ello decidió lanzar un poderoso mensaje a todas sus seguidoras y mujeres en general para que no se dejen influenciar por comentarios negativos de gente que no aporta en sus vidas.

“Por comentarios como el tuyo, muchas mujeres se reprimen y no se creen bonitas, no se sienten bonitas; y yo he tratado durante todos estos años que me siguen, demostrar que siendo auténticas, que siento tú, puedes ser hermosa, que no necesitan seguir un estereotipo”, precisó.

En ese sentido, pidió a todos tener cuidado en elegir a qué personas se le da voz y no hacer caso a la negatividad de otros, no sin antes despedirse de Pancheri enviándole bendiciones.

El momento en el que la actriz cuenta sobre el mensaje de Pancheri (Foto: Samadhi Zendejas / Instagram)

LA RESPUESTA DE HORACIO PANCHERI

Tras lo señalado por Samadhi Zendejas, Horacio Pancheri se defendió, por lo que aseguró jamás la hubiera llamado “fea” o darle cualquier otro calificativo. A través de su red social X aclaró todo.

“Samadhi, el mensaje que recibiste desde mi cuenta de IG no fue escrito ni enviado por mí, fui ‘hackeado’, perdí el control de esa cuenta en absoluto. Las personas que me conocen saben que soy incapaz de emitir cualquier comentario que genere discursos de odio, por lo que reitero que jamás me expresaría de esa forma bajo ninguna circunstancia. Respeto a todas las mujeres, por ende, te respeto y respeto tu carrera”, concluyó.