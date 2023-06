CUIDADO, ALERTA DE SPOILER. “Indiana Jones y el dial del destino” (“Indiana Jones and the Dial of Destiny” en su idioma original), quinta entrega de la famosa franquicia, se ambienta en 1969 y sigue al icónico arqueólogo estadounidense interpretado por Harrison Ford en una nueva aventura.

En la película dirigida por James Mangold y que cuenta con la producción ejecutiva de Steven Spielberg y George Lucas, el gobierno de los Estados Unidos reclutó a antiguos enemigos para ayudar a vencer a la Unión Soviética en la competencia para llegar al espacio, así que Jones debe recuperar un dial legendario que puede cambiar el curso de la historia. Esta vez lo acompaña su ahijada, Helena (Phoebe Waller-Bridge).

Pero ellos no son los únicos detrás de ese objeto legendario. Jürgen Voller, miembro de la NASA y exnazi involucrado en el programa de alunizaje, lo busca desesperadamente para cambiar el mundo a su antojo. Por lo tanto, Indiana Jones y Helena tendrán que enfrentarlo.

Helena acompaña a Indy en las aventuras de la película "Indiana Jones y el dial del destino" (Foto: Walt Disney Studios Motion Pictures)

¿QUÉ PASÓ AL FINAL DE “INDIANA JONES Y EL DIAL DEL DESTINO”?

Después de más de una década enseñando arqueología en el Hunter College de Nueva York, el protagonista “Indiana Jones y el dial del destino” emprende un nuevo viaje luego de que Helena Shaw, la hija de Basil, asegura conocer el paradero del dial, que fue creado por Arquímedes de Siracusa y que anteriormente había estado en poder de Indy y su viejo amigo durante la Segunda Guerra Mundial.

Aunque Indy, Helena y Teddy (Ethann Bergua-Isidore) logran encontrar las dos mitades de Antikythera, el Dr. Voller (Mads Mikkelsen) y sus secuaces los encuentran a ellos y se quedan con los tesoros. Tras capturarlos, Voller explica que planea volver en el tiempo al 20 de agosto de 1939 en Munich, Alemania. Allí, para matar a Adolf Hitler y asumir el mando para evitar la derrota.

En ese momento, Jones, quien tiene una herida de bala, se da cuenta que el creador del Dial no tuvo en cuenta el fenómeno conocido como deriva continental, así que los cálculos de Voller son incorrectos y terminan en 213-212 a. C. en el asedio de Siracusa.

Los protagonistas de “Indiana Jones y el dial del destino” logran escapar del avión antes de que la flota romana lo derribe. Voller y sus secuaces mueren, Arquímedes encuentra el cuerpo quemado del villano y se queda con su reloj y la Antikythera completa. El matemático griego también salva a Indy y Helena de un soldado romano.

Voller quiere volver en el tiempo para matar a Hitler en la película "Indiana Jones y el dial del destino" (Foto: Walt Disney Studios Motion Pictures)

¿QUÉ SIGNIFICA EL FINAL DE “INDIANA JONES Y EL DIAL DEL DESTINO”?

¿Indiana Jones regresa a su tiempo?

Debido a su herida, Jones le dice a su ahijada que quiere quedarse en ese tiempo, ya que por años ha estudiado la historia y ahora puede ser parte de ella. Arquímedes les devuelve el Dial, y Helena se prepara para volver. Ante la insistencia de Indy de quedarse, lo golpea y lo deja inconsciente.

Cuando Indiana Jones despierta está en el período de tiempo adecuado, pero a pesar de las palabras de su ahijada no cree que fuera la decisión correcta, ya que no tiene por quién estar en ese lugar. En ese momento aparece Marion Ravenwood (Karen Allen) y le dice: “Alguien me dijo que habías vuelto”.

Esto sugiere una reconciliación luego de que empezaran los trámites de divorcio tras la muerte de su hijo, Mutt (Shia LaBeouf), quien falleció tras alistarse al ejército, tal como le cuenta Jones a Helena al comienzo de “Indiana Jones and the Dial of Destiny”.

La quinta película de Indiana Jones termina con el sombrero del famoso arqueólogo colgado fuera del apartamento. Antes de que la pantalla se vuelva oscura, se muestra la mano de Indy tomando su sombrero. ¿Significa que habrá una sexta entrega?