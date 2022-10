¿Cuál es el horario de “Infiel”? Antena 3 estrenará un nuevo capítulo de la telenovela turca que sigue al triángulo amoroso compuesto por Asya (Cansu Dere), Volkan (Caner Cindoruk) y Derin (Melis Sezen). Y es que esta historia es considerada el “más reciente éxito mundial de la televisión turca”.

En el capítulo anterior de “Infiel”, del domingo 25 de septiembre, vimos cómo el plan de venganza de Asya trajo consecuencias graves. Llena de celos, Derin atacó a la doctora, pero terminó hiriendo a Volkan.

La joven perdió la razón desde que descubrió que la doctora y Volkan se besaron y que su marido había comprado una casa a nombre de su hijo. Tras estos eventos, ¿qué pasará en el próximo episodio de “Infiel”? Aquí te contamos cuál es el horario de emisión del domingo 2 de octubre por Antena 3.

La telenovela turca "Infiel" está protagonizada por Cansu Dere y Caner Cindoruk (Foto: Medyapım)

¿CUÁL ES EL HORARIO DE “INFIEL” POR ANTENA 3?

La telenovela turca “Infiel” se ha convertido en la favorita de España, con una historia de infidelidades y traiciones. A través de su página web, Antena 3 informó el horario de la telenovela protagonizada por Cansu Dere, Melis Sezen y Caner Cindoruk.

El horario de “Infiel”, durante el domingo 2 de octubre, es de las 22:00 horas (hora local) hasta las 24:00 horas (hora local).

¿QUÉ PASARÁ EN EL CAPÍTULO DE “INFIEL” DEL DOMINGO 2 DE OCTUBRE?

1. Volkan está grave tras recibir puñalada de Derin

Derin perdió el control y trató de acuchillar a Asya, pero quien recibió la puñalada es Volkan. Este último es sometido a una delicada operación de la que sale vivo, pero muy débil. Mientras que Derin es detenida por lo que hizo.

Alí se siente culpable de todo lo que ha pasado y teme que su hijo se quede sin su padre por su plan de venganza.

Volkan está grave tras recibir puñalada de Derin (Foto: Medyapim)

2. Volkan no denuncia a Derin

Tras ser operado, Volkan despierta. Aunque sobrevivió, el empresario está muy delicado de salud. Cuando la policía llega a interrogarlo, declara que todo fue un accidente y decide no demandar a Derin.

“No he pensado nunca que ella quisiera hacerme daño a propósito, así que no voy a presentar cargos”, afirma Volkan a la policía. Y es que el hombre no quiere que lleven presa a la madre de su hija.

Volkan no presenta cargos contra Derin (Foto: Medyapim)

3. Derin busca consuelo en Onur

Una semana después, Volkan sale del hospital. El empresario decide irse a su antiguo hogar, donde recibe todas las atenciones por parte de Asya.

Por su parte, Derin está destrozada por todo lo que ha pasado y se refugia en brazos de Onur. La joven pasa la noche con él, pero luego se arrepiente y planea la forma de recuperar a su esposo.

Derin busca consuelo en Onur (Foto: Medyapım)

4. Nil descubre que está embarazada

Tras hacerse unos exámenes en el hospital, Nil descubre que está esperando un bebé. Muy feliz y sorprendida, la joven le da la noticia a un emocionado Selçuk.

Ceren se entera y empieza a preocuparse porque no será la única mujer en la vida de Selçuk que le dará un niño.

Nil le da la noticia a Selçuk de que está embarazada (Foto: Medyapim)

5. La policía detiene a Volkan

Volkan llega hasta la mansión de Derin y le pide el divorcio. El empresario le afirma a su esposa que dedicará su vida a recuperar la confianza de Asya.

Sin embargo, cuando está por irse de la casa, unos agentes de la policía aparecen y lo detienen. Gönul mira la escena y dice: “¿Pensaste que podrías robarme y no pagarías por ello?”.