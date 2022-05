¿Qué pasará con Han y Ceylan? ¿Cómo va el matrimonio de Gülben y Esat? La telenovela turca “Inocentes” cada vez se pone más interesante y esta semana no será la excepción. Entérate todo lo que pasará este lunes 16 y martes 17 de mayo, a través de la señal de Antena 3.

La producción televisiva Masumlar Apartmani se ha consolidado como uno de los programas más vistos no solo en Turquía, sino que a nivel internacional. Y esto se ha dado gracias a su impactante trama y al abordaje de la salud mental de sus personajes.

En losl últimos capítulos de “Inocentes” Safiye ha logrado pasar su primera noche en la misma habitación que Naci, aunque en camas separadas. De otro lado, el secuestrador de Han aparece en su casa jugando ajedrez con su padre, quien cree que se trata de su fallecido hijo Ömer Mira lo que se viene esta semana.

¿CUÁLES SON LOS CINCO MOMENTOS MÁS IMPORTANTES QUE PASARÁN ESTA SEMNANA EN “INOCENTES”?

A continuación, lo que pasará en la telenovela turca “Inocentes” el 16 y 17 de mayo, por la señal de Antena 3:

1. Han y su padre

Debido a su demencia, Hikmet confunde al secuestrador de Han con Ömer, el hijo que tuvo durante su primer matrimonio y que falleció. El anciano, incluso, invita al joven a comer y a jugar ajedrez. Han, al día siguiente, lleva a su progenitor al cementerio y le muestra la tumba de Ömer para que vea la realidad. Este se pone a llorar como un niño y se siente mal por haber olvidado que su hijo había muerto.

Hikmet se siente mal por haberse olvidado de la muerte de su primer hijo (Foto: Medyapım / MF Yapım)

2. Rüya se va

Rüya anuncia a Esra y a sus amigos que se marcha de la ciudad para estar con su padre y recuperar el tiempo perdido. La joven se despide con lágrimas en los ojos y le regala a Han un dibujo, que le pide verlo cuando ella ya no esté. “Debes valorarte más y espero que encuentres a alguien que te quiera tanto como te mereces”, le contesta él, quien le pide perdón por las veces que se ha portado mal con ella. Se despiden con un gran abrazo.

3. Ceylan propone matrimonio a Han

Han se marcha un par de días de vacaciones con su novia. Ceylan se siente decepcionada porque Han, pese a que está enamorado de ella, no quiere casarse. Aprovechando sus vacaciones, ella insiste. Le dice que no puede vivir sin él y le propone matrimonio, pero él, tras un largo silencio, nuevamente responde que no porque siente que no puede darle días buenos y no puede arrastrarla a eso. Ella queda impactada y muy dolida. ¿Logrará convercelo?

4. Gülben y Esat pasan la noche juntos

Esat y Gülben han dado el paso de dormir juntos y están más felices que nunca. Ella está poniendo todo de su parte con sus terapias para que su matrimonio funcione. Su felicidad y paz, sin embargo, se ve alterada cuando la madre de Esat aparece en su piso con un moretón en el lado derecho del rostro y les pide ayuda. “No tenía a dónde ir”, les dice muy triste. “¿Quién te ha hecho eso?,¿mi padre?”, le dice el joven.

5. Safiye descubre un gran secreto

Safiye descubre un gran secreto, mientras intenta comprender lo que le pasa a Naci. El profesor se muestra apático y su esposa cree que le oculta algo. Sin pensarlo, se acerca al cuaderno en el que relata cada día de su vida.

¿DE QUÉ TRATA “INOCENTES”?

“Inocentes” narra la vida de Han, un exitoso hombre que vive para mantener a su padre enfermo y sus dos hermanas mayores Safiye y Gulben, quienes tienen una obsesión con la limpieza.

Por otro lado, Inci es una joven con problemas de dependencia que vive con su hermano y abuelo, después de sufrir el abandono de su madre. Ella intenta estar siempre con todos y es incapaz de terminar la relación tóxica que mantiene con Uygar, su novio alcohólico.

Los caminos de ambos se unen en un accidente de tráfico, donde Inci socorre a Han y lo lleva a un hospital. Esta pareja no será del agrado de la familia del joven, quienes tendrán que superar muchos problemas para lograr alcanzar la felicidad. Está se acaba con la muerte de Inci. Han trata de rehacer su vida, al igual que sus hermanas, que luchan por vencer sus miedos por estar con los hombres de sus vidas.