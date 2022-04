La telenovela turca “Inocentes” estrenará una nueva tanda de episodios durante esta semana con las actuaciones de Birkan Sokullu, Ezgi Mola y Merve Dizdar como protagonistas. Y es que desde que se estrenó en España, esta producción otomana ha logrado conquistar al público con su impactante historia cargada de altas dosis de drama.

El drama turco, titulado originalmente “Masumlar Apartmani”, relata la historia de Han quien debe enfrentar la obsesión de sus hermanas por la limpieza y sus crisis emocionales. Esta producción está basada en una sección del libro “The Inside of the Medallion” del psiquiatra Gülseren Budaıcıoğlu.

La ficción, también conocida como “Almas heridas”, se emite en España desde julio de 2021 a través de la señal de Antena 3 y a partir de entonces se convirtió en una de las producciones más vistas. Si eres seguidor de “Inocentes”, aquí te contamos las cinco cosas que pasarán en la semana del 18 al 19 de abril.

La telenovela turca “Inocentes” está protagonizada por Birkan Sokullu, Ezgi Mola y Merve Dizdar (Foto: OGM Pictures)

5 COSAS QUE PASARÁN ESTA SEMANA EN “INOCENTES”

1. La fallida noche de bodas de Gülben y Esat

Gülben y Esat por fin se han casado y comienzan una nueva etapa de sus vidas. La pareja ha empezado a vivir junta, pero Gülben no se acostumbra a tantos cambios. Sus miedos y fobias le impiden compartir cama con Esat y termina huyendo a su casa durante su noche de bodas.

La joven está dispuesta a inventarse cualquier excusa para no tener que acostarse con su marido tras su boda, algo que deja desconcertado a Esat.

La fallida noche de bodas de Gülben y Esat (Foto: OGM Pictures)

2. Han y Ceylán se dan una segunda oportunidad

Han y Ceylán se han dado cuenta de que no pueden estar el uno sin el otro, por lo que deciden darse una segunda oportunidad. Cuando la fotógrafa está a punto de marcharse de la ciudad, el empresario aparece y le pide que se quede a su lado.

“Podemos intentarlo de nuevo, sabes que nos lo debemos”, le dice Han a Ceylán para sellar así su reconciliación.

Han y Ceylán se dan una segunda oportunidad (Foto: OGM Pictures)

3. Gülben y Esat luchan por su matrimonio

Gülben regresa junto a Esat luego de no haber podido entregarse a él durante su noche de bodas. El joven promete hacer todo lo posible para que su esposa se sienta cómoda con él y, tras mucho conversar, la pareja toma la decisión de marcharse a vivir al mismo edificio en el que reside la familia de ella.

Eso sí, antes de cambiarse de hogar, deben solucionar un problema. Anil reside ahora en el bloque de los Derenoglu y su sintonía con Esat no es muy buena, por lo que Gülben le pide a su hermano que hable con su amigo: “Debes decirle que tiene que buscarse otro sitio donde vivir”.

Gülben regresa junto a Esat luego de no haber podido entregarse a él durante su noche de bodas (Foto: OGM Pictures)

4. Los celos de Han

Luego de reconciliarse, los problemas entre Han y Ceylán no tardan en aparecer. Al empresario se le hace muy difícil controlar su desconfianza y sus celos, algo que la joven no está dispuesta a soportar otra vez.

“Espero que, de verdad, hayas cambiado. Porque si no, esto terminará antes de empezar”, le dice Ceylán a Han. Él promete que no se volverá a meter en sus cosas.

Luego de reconciliarse, los problemas entre Han y Ceylán no tardan en aparecer (Foto: OG Medya)

5. Los problemas de Safiye y Naci

Safiye se arrepiente de haber aceptado la propuesta de Naci cuando él comenta que después de casarse se irán a vivir a la casa que alquile. “Yo no puedo alejarme de mi familia, tengo que cuidar a mi padre”, dice ella.

En ese momento Hikmet escucha a su hija y le pide que no le ponga de excusa: “Si tienes miedo de irte lejos de aquí, no te ampares en mí”. Entonces se abre una brecha entre Safiye y Naci, pues no están dispuesto a ceder y parece que su compromiso está en camino de fracasar.