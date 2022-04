La telenovela turca “Inocentes” estrenará su episodio 66 con las actuaciones de Birkan Sokullu, Ezgi Mola y Merve Dizdar. Esta semana, la exitosa producción otomana traerá nuevas sorpresas y altas dosis de drama que se podrán ver en su país de origen por la señal de TRT 1.

Titulado originalmente “Masumlar Apartmani”, el drama turco se ha convertido en todo un éxito de audiencia gracias a su particular trama que explora la salud mental de sus personajes. La ficción está basada en una sección del libro “The Inside of the Medallion” del psiquiatra Gülseren Budaıcıoğlu.

Los fans de esta telenovela pueden ver cada uno de los capítulos a través de la señal de TRT 1 en Turquía, donde actualmente se emite su segunda temporada. Si eres seguidor de “Inocentes”, aquí te contamos la fecha y hora de estreno del capítulo de esta semana.

Birkan Sokullu, Ezgi Mola y Merve Dizdar son los protagonistas de la telenovela turca “Inocentes” (Foto: OGM Pictures)

¿CÓMO VER ONLINE EL CAPÍTULO 66 DE “INOCENTES”?

El capítulo 66 de la telenovela turca “Inocentes” se emitirá en Turquía el martes 12 de abril de 2022 a las 20:00 horas (hora local) a través del canal TRT 1.

El episodio en mención también puede ser visto en el canal oficial de YouTube de la serie turca “Masumlar Apartmani” de manera online y subtitulada al español y otro idioma disponible en dicha plataforma.

Sin embargo, el último capítulo de “Inocentes” se podrá ver en su versión doblada cuando llegue a España a través de la señal de Antena 3, el canal de televisión que tiene los derechos de trasmisión en la actualidad.

¿QUÉ PASARÁ EN EL CAPÍTULO 66 DE “INOCENTES?

En el capítulo 66 de “Inocentes”, veremos que Ceylan es hospitalizada después de sufrir un accidente. Mientras espera ansiosamente las noticias del médico, Han lucha con la culpa.

Las consecuencias del accidente son graves no solo para ellos, sino también para los demás. Esta situación hace que Han busque refugiarse de nuevo en la basura. Un encuentro que tuvo aquí abrirá una nueva página en su vida.

Mientras tanto, Gülben está preocupada tanto por Han como por Safiye. La joven queda afectada por algo que hace su padre.

El resultado de la biopsia de Memduh está listo, pero mientras él y Ege van de camino al hospital, quiere retrasar el conocimiento del resultado un día más.

En cambio, cumplirá un sueño con su nieto. Después de la visita al médico, Safiye toma una decisión que quizás sea un punto de inflexión para todos. Él irá y se despedirá de esa persona.

¿QUÉ PASÓ EN EL CAPÍTULO 65 DE “INOCENTES?

Esat, que lleva a Gülben al hospital, quiere sacar a su esposa del apartamento por un tiempo después de lo que dijo el médico. Pero Gülben está decidida a estar cerca de su hermana.

Cuando ninguno da un paso atrás, Gülben toma una decisión impulsiva. Mientras Safiye, inconsciente de todo, está feliz de reunirse con su familia, algo que aprendió la lleva al borde de una crisis nuevamente.

Memduh tiene un problema importante que esconde del Egeo. Obtiene el apoyo de Esra y Naci en este sentido. Los dos comienzan a reunirse con frecuencia para Memduh, pero esto generará otros problemas.

Ahora Naci no tiene más remedio que pararse frente a Safiye y enfrentarlo. Ceylan frustra hábilmente las maniobras de escape de Han y finalmente lo lleva a terapia de pareja.