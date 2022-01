Después de lo que nos dejó la semana pasada “Inocentes”, en sus capítulos del lunes 3 y martes 4 de enero, Antena 3 presentó sus episodios esta nueva semana, donde muchas cosas salieron a la luz y, por supuesto, tuvo como protagonistas a la familia Derenoglu, que una vez más se enfrentaron a sus peores miedos.

En los capítulos previos de “Inocentes”, se descubre que Naci es la persona que se encuentra retenido bajo las órdenes de Han; es que quiere enviarle a Estados Unidos para alejarlo de su hermana, con el pretexto que quiere curar su enfermedad.

El profesor se niega y buscará como sea salir de su encierro y luchar por el amor de Safiye. Mientras que afuera, las hermanas de Han e Inci están a punto de descubrir los planes del empresario y a quién tiene encerrado en el sótano. ¿Qué pasó en los nuevos capítulos de la telenovela turca? A continuación, los detalles

Naci es la persona que Han tiene encerrado en el sótano (Foto: OG Medya)

CINCO COSAS QUE PASARON ESTA SEMANA EN “INOCENTES”

1. El resentimiento de Han con Naci

Después que Naci amenazara de muerte a Han para escapar del sótano, él le termina convenciendo de que no lo haga, pues es su única salida. La tensión entre ambos va disminuyendo, e incluso Han le dice que lo único que quiere es curar su enfermedad mortal. Pero cuando hablan de Safiye, las cosas cambian.

Derenoglu muestra su resentimiento con el profesor y señala que “Curarla (a Safiye) es mi responsabilidad, fui yo el que hizo que aflorara su enfermedad”. Es entonces cuando Naci descubre que el hermano de su amada siente cierta envidia hacia él por conseguir con ella lo imposible.

2. Hikmet se deshace de la nota de Naci frente a Safiye

Safiye encuentra una nota firmada por Naci donde pide auxilio. Al leerla, Hikmet se niega a que el profesor vuelva a hacer sufrir a su hija y tira la nota por la ventana. La mujer, aterrorizada, sale corriendo a la calle en busca del papel y Gülben la coge del suelo para dársela. Pero Hikmet se adelanta para evitar que la recoja: “No vas a leerla”, le dice el padre de familia.

Hikmet se deshace de la nota de Naci frente a Safiye (Foto: OG Medya)

3. Gülben enfrenta a Han y lo pone en su lugar

Después que Esat confesara a Han su amor por Gülben, el empresario le revela el mayor secreto de su hermana: que tiene mentalidad de niña e incluso ha destapado su afición por las muñecas. Esto ha hecho que Esat se espante y se alje de ella. Esto, en realidad, era lo que quería Han, pues cree que así protege a su hermana.

Gülben, sin embargo, no piensa así. De hecho, escucha tras la puerta toda la conversación entre ellos y ha recibido un duro golpe al oír todo lo que dijo su hermano. Se siente traicionada por su hermano, que ha alejado al hombre que más ama de ella.

Pero la joven no se va a quedar de brazos cruzados y pone a su hermano en su lugar: “Eres tan mezquino que has logrado destruir a tu hermana y todos sus sueños”, le dice entre lágrimas. “Pero no voy a renunciar a Esat aunque me humilles ante él”, le asegura armándose de valor y dejando a Han helado.

Gülben enfrenta a Han y lo pone en su lugar en "Inocentes" (Foto: OG Medya)

4. Gamsé descubre la verdadera relación entre Ege y Neriman

Ege y Neriman mantienen su relación en secreto para evitar que sus familias ni sus compañeros descubran los sentimientos que sienten el uno por el otro. La pareja aprovecha cada momento a solas para estar juntos.

Sin embargo, el secreto no le dura mucho cuando Gamsé les descubre agarrados de la mano en plena calle. Es entonces cuando Neriman recibe duros comentarios por parte de su compañera de clase y de la que era su gran amiga: “No hace falta conocerse de siempre para confiar en alguien, me siento traicionada”, dice la jovencita, mientras Ege ve cómo destrozó el corazón de la mujer a la que un día amó.

5. Anil cada vez más cerca de los Derenoglu

Esat ignora que Anil es realmente el psicópata del que Han quiere proteger a su familia. Y el hombre hará lo que sea para acercarse cada vez más a ellos. Es así que acude a la empresa de Han y se presenta a una entrevista para comenzar a trabajar allí.

Sin embargo, una llamada de Gülben agradeciéndole la sorpresa de la nota con la muñeca hace saltar las alarmas a la joven, pues descubre que en realidad no fue Esat quien la escribió, sino Anil.