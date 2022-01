¿Cuál es el horario de “Inocentes”? La telenovela turca “Masumlar Apartmani” estrenará nuevos capítulos esta semana, específicamente del 10 al 11 de enero, y los televidentes se han preguntado si ha habido algún cambio en la programación. La serie, protagonizada por Farah Zeynep Abdullah, Birkan Sokullu, Ezgi Mola y Merve Dizdar, sigue siendo uno de los programas más vistos de la pantalla chica.

La serie tuvo su debut en la televisión otomana el 15 de septiembre de 2020, a través de la señal de TRT 1. Desde el primer episodio, la audiencia se quedó sorprendida porque no solo se trataba de una historia de amor.

Uno de los factores que han hecho que “Almas heridas” sea tan vista es la exploración de la salud mental en sus personajes. La historia, para esto, se basó en la novela “The Inside of the Medallion” de Gülseren Budaıcıoğlu, específicamente en la sección “Trash Aparment”.

De esta manera, “Inocentes” fue renovada para una temporada 2 que se viene emitiendo desde el 14 de setiembre de 2021. La novela turca ha superado los 48 episodios y se está trasmitiendo a nivel internacional.

Han revela un secreto que lo atormenta. (Foto: OG Medya)

¿QUÉ HORARIO TIENE “INOCENTES” ESTA SEMANA EN ANTENA 3?

La novela turca “Inocentes” o “Masumlar Apartmani” se emite en España por medio de la señal de Antena 3, los lunes y martes, de acuerdo a su parrilla televisiva actualizada de la semana del 10 al 14 de enero.

Por ello, este lunes 10 y martes 11 de enero, la producción también conocida como “Almas heridas”, aparecerá en el mencionado canal de televisión en el horario de las 22:45 horas, según información oficial del canal español.

El canal de televisión estrenó la serie otomana en julio de 2021 como reemplazo de la exitosa “Mujer” (“Kadin”), protagonizada por la reconocida actriz Özge Özpirinçci como la heroína Bahar.

Lunes 10 de enero a las 22:45 horas.

Martes 11 de enero a las 22:45 horas.

Gülben discutiendo con Esat en una escena de "Inocentes". (Foto: OG Medya)

¿QUÉ PASARÁ EN LOS PRÓXIMOS CAPÍTULOS DE “INOCENTES”?

En los nuevos episodios de “Inocentes”, telenovela turca que se emite por Antena 3 en España, Han ahondará en una de sus más recientes preocupaciones: un desconocido está obsesionado con él y lo viene persiguiendo desde hace un buen tiempo.

“Hay un lunático que me acecha”, dice el protagonista a su esposa Inci y su hermana Safiye. Ha decidido romper su silencio por el miedo que lo embarga, lo que se desarrollará en los próximos capítulos de “Almas heridas”.

Además, se verá cómo Gülben encuentra, en el portal de su casa, a una muñeca con una nota que dice “no cambie nunca”. La joven encarará a Esat, pero él negará que sea el autor de ese mensaje.

¿DE QUÉ TRATA “INOCENTES”?

‘’Inocentes’' narra la vida de Han, un exitoso hombre que vive para mantener a su padre enfermo y sus dos hermanas mayores Safiye y Gulben, quienes tienen una obsesión con la limpieza.

Por otro lado, Inci es una joven con problemas de dependencia que vive con su hermano y abuelo, después de sufrir el abandono de su madre. Ella intenta estar siempre con todos y es incapaz de terminar la relación tóxica que mantiene con Uygar, su novio alcohólico.

¿CÓMO VER LA SERIE TURCA “INOCENTES” DE MANERA ONLINE?

La novela turca “Inocentes” se puede ver los lunes y martes en la señal de Antena 3, en España. Sin embargo, también cuenta con una opción para que los seguidores de la ficción puedan ver los nuevos capítulos de manera online y en directo a través de Atresplayer Premium. La plataforma de streaming cuenta con todos los episodios aparecidos en el canal, así como los que se van a estrenar y hasta tiene adelantos exclusivos para los usuarios.

FOTOS DE FARAH ZEYNEP ABDULLAH EN INSTAGRAM