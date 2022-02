Esta semana, del 14 al 15 de febrero, la telenovela turca “Inocentes” estrenó una nueva tanda de capítulos por Antena 3, donde vimos a Han destrozado por la muerte de su amada Inci. Los recuerdos no lo dejan tranquilo y se ha dado al abandono preocupando a su familia.

Titulada originalmente “Masumlar Apartmani”, el drama turco se ha convertido en todo un éxito de audiencia desde su estreno el pasado 15 de septiembre de 2020 en su país de origen. La trama llamó la atención del público ya que además de narrar la historia de amor de Inci y Han, también aborda los problemas de salud mental a través de sus personajes.

Después de la muerte de Inci, Han y sus hermanas Safiye y Gülben están tratando de sobrellevar la tragedia cuando una nueva se asoma a sus vidas: la vida del patriarca de la familia Derenoglu está en peligro. Aquí todos los detalles de lo que pasó esta semana.

Los recuerdos siguen atormentado a Han tras la muerte de Inci (Foto: OGM Pictures)

5 COSAS QUE PASARON ESTA SEMANA EN “INOCENTES”

1. Esat se enfrenta a su madre

Después de que intentara separarlo de Gülben, Esat no confía en las intenciones de su madre. El joven está muy decepcionado con lo que hizo y le pide que cumpla su palabra. “Cualquier madre del mundo hubiera hecho lo mismo”, dice ella. Al ver que es imposible ponerse de acuerdo, Esat intenta abandonar la cena, pero la señora logra hacer que se quede.

Su madre intenta explicarle los motivos por los que no le gusta Gülben, pero el empresario saca cara por el amor que siente hacia la joven y asegura que “es impensable que vaya a renunciar a Gülben”.

Esat se enfrenta a su madre (Foto: OGM Pictures)

2. El extraño comportamiento de Rüya con Han y su familia

Subida en lo alto del tejado y con unos cascos, Rüya vigila lo que hacen o hablan sus vecinos del edificio. La joven conoce los secretos de la familia Derenoglu como cuando llaman a Gülben por teléfono sabe perfectamente que Esat quién está al otro lado del teléfono.

¿Por qué Rüya tiene este extraño comportamiento? ¿Qué pretende escuchando las conversaciones de sus vecinos? ¿Por qué espía a Han y su familia?

El extraño comportamiento de Rüya con Han y su familia (Foto: OGM Pictures)

3. Safiye recibe noticias de Naci

Safiye por fin recibe lo que tanto estaba esperando: una carta de Naci. Tras la dolorosa despedida de su amado, sueña con que se recupere lo antes posible y con volver a verlo muy pronto.

En la carta, el profesor le cuenta a su amada que está bien, aunque no sea del todo verdad, que se encuentra en la última parte de su tratamiento y que no se preocupe por él: “Mi problema es estar sin ti”, “Te echo mucho de menos”, le dice Naci.

Safiye recibe noticias de Naci (Foto: OGM Pictures)

4. Han se arrepiente y vuelve a alejarse de su familia

Los recuerdos siguen atormentado a Han. Cada rincón de su casa le recuerda a su amada Inci. “Seré como un fantasma, sin ella no podré volver a vivir nunca más”, dice el empresario.

Han venía dispuesto a volver con su familia, pero mientras escucha una de las canciones que tanto le gustaban a Inci, le invaden los recuerdos de la vida tan bonita que tuvo junto a ella y sus sueños de formar una familia.

El hombre explica con pena que ojalá Inci le llamara y le dijera que ella y el bebé están bien. “Inci no puede llamar porque no puede localizarme. Aquí no hay señal” y le pide a su familia que no le llamen para nada mientras se va de casa.

Han se arrepiente y vuelve a alejarse de su familia (Foto: OGM Pictures)

5. Hikmet sufre un infarto

El patriarca de la familia Derenoglu estaba tocando el piano cuando, invadido en los recuerdos del pasado, se desploma en el suelo. Mientras cae al suelo mientras llama desesperado a Safiye: “mis medicinas”.

Sus hijas en la cocina parecen no escuchar nada ni ser conscientes de que su padre está sufriendo un infarto. Mientras, desde el tejado, Rüya, está siendo testigo de la terrible escena.