Esta semana, del 21 al 22 de febrero, la telenovela turca “Inocentes” estrenó una nueva tanda de episodios por Antena 3, donde vimos que Han está tratando de seguir con su vida tras la muerte de Inci. Además, Safiye recibe noticias de Naci y Gülben es sorprendida con una propuesta de matrimonio de Esat.

El drama, titulado originalmente “Masumlar Apartmani”, se estrenó el pasado 15 de septiembre de 2020 en Turquía y a partir de entonces se ha convertido en todo un éxito de audiencia. Esta historia llamó la atención del público pues no solo narra la historia de amor de Inci y Han, también aborda los problemas de salud mental a través de sus personajes.

En los últimos capitulos de “Inocentes” hemos visto que la vida del patriarca de la familia Derenoglu está en peligro. Por su parte, Han está saliendo de la profunda depresión que lo alejó de todos, mientras que sus hermanas Safiye y Gülben están haciendo frente a nuevas situaciones en sus vidas. Aquí te contamos las 5 cosas que pasaron esta semana, del 21 al 22 de febrero.

Los recuerdos siguen atormentado a Han tras la muerte de Inci (Foto: OGM Pictures)

5 COSAS QUE PASARON ESTA SEMANA EN “INOCENTES”

1. La inesperada declaración de amor de Gülben a Esat

La historia de Gülben y Esat parecía un amor imposible: la madre de Esat no aprobaba la relación, Gülben decía que no podía ser feliz mientras no se solucionasen los problemas con su familia y cada vez había más obstáculos, sin embargo, todo ha dado un giro sorprendente.

Gülben que iba a regalarle a Esat el diario en el que fue escribiendo e imaginando una vida junto a él, deja a un lado a sus miedos e inseguridades, y le dice que falta una última foto que debe estar en ese diario: la de su boda. “No quiero perder más tiempo. ¿Te casarías conmigo, Esat?”. El joven, emocionado y muy sorprendido, le dice que sí: “¿Cómo no iba a casarme?”.

La inesperada declaración de amor de Gülben a Esat (Foto: OGM Pictures)

2. ¡Han vuelve a casa!

Después de la muerte de Inci, Han fue internado en un centro psiquiátrico y se alejó por completo de su familia. Su casa se le caía encima pues cada rincón le recordaba a su amada esposa. Por eso, aunque intentó volver, poco después se arrepintió y volvió a huir.

Pero ahora parece que ha vuelto para quedarse: “Te he pedido que traigas otro plato. Han se está muriendo de hambre”, dice Hikmet, ante las caras de asombro de Gülben y Safiye que ven a Han entrar por la puerta. “Bienvenido a casa, hermano”, le dice Safiye. ¿Se quedará Han definitivamente?

¡Han vuelve a casa! (Foto: OGM Pictures)

3. Han anima a Safiye a superar sus miedos

Han ha vuelto con su familia y quiere que su hermana Safiye supere sus fobias y miedos y, entre ellas, que deje de creer que el agua del grifo está sucia.

“He vuelto aquí porque solo puedo curarme en esta casa, cerca de mi familia”, y anima a su hermana a que ella también lo haga por su familia: “Tú ahora tienes que intentar lo imposible”.

Safiye, muy sorprendida ante las palabras de su hermano, le dice que no puede abrir el grifo. “Todo ya es demasiado duro, no lo hagamos aún más difícil, inténtalo”, le anima Han. La joven se arma de valor y dejando a un lado al fantasma de su madre que le decía que no iba a ser capaz, consigue lo imposible.

Han anima a Safiye a superar sus miedos (Foto: OGM Pictures)

4. Rüya se confiesa a Han

Rüya cree que Anil le ha contado a Han lo que hace desde el tejado del edificio. La joven le dice que se marchará de allí no sin antes confesarle que se alegra que Han haya vuelto a su casa con su familia. “Todos quería que regresaras. Te echaban mucho de menos”

En medio de la discusión, Han le confiesa algo: “Sé que te intereso o lo que sea”, a lo que Rüya le contesta enfadada que no se atreva a menospreciar sus sentimientos. “Sé que no tengo un lugar en tu corazón”.

A lo que Rüya le dice a Han no son tan diferentes: “Ambos amamos a personas a las que no podemos querer. Tú a una persona muerta y yo espero a un muerto”.

Rüya se confiesa a Han (Foto: OGM Pictures)

5. Hikmet sufre un paro cardiaco

El patriarca de la familia Derenoglu estaba tocando el piano cuando, invadido en los recuerdos del pasado, se desploma en el suelo. Mientras cae llama desesperado a Safiye: “mis medicinas”.

Sus hijas en la cocina parecen no escuchar nada ni ser conscientes de que su padre está sufriendo un infarto. Mientras, desde el tejado, Rüya, está siendo testigo de la terrible escena.

Rápidamente se llevan a Hikmet al hospital y allí los médicos intentan reanimarlo tras haber sufrido un infarto. Afortunadamente el anciano logra recuperarse poco a poco.