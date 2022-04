La telenovela turca “Inocentes” estrenó una nueva tanda de episodios esta semana, del 25 al 26 de abril, donde vimos que Han fue secuestrado, Safiye se está preparando para el día de su boca con Naci y Gülben se esfuerza por enfrentar sus miedos para que su matrimonio con Esat mejore.

El drama turco, titulado originalmente “Masumlar Apartmani”, es todo un éxito de audiencia por su particular trama que aborda como tema principal la salud mental. Esta producción está basada en una sección del libro “The Inside of the Medallion” del psiquiatra Gülseren Budaıcıoğlu y ha logrado convertirse en un verdadero éxito internacional.

La ficción, también conocida como “Almas heridas”, se emite en España desde julio de 2021 a través de la señal de Antena 3 y a partir de entonces se convirtió en una de las producciones más vistas. Si eres seguidor de “Inocentes”, aquí te contamos las cinco cosas que pasaron en los capitulos emitidos el 25 y el 26 de abril.

El actor turco Birkan Sokullu interpreta a Han en "Inocentes" (Foto: OGM Pictures)

5 COSAS QUE PASARON ESTA SEMANA EN “INOCENTES”

1. Gülben todavía no es capaz de dormir con Esat

Gülben y Esat llevan muy poco tiempo casados y la convivencia está siendo muy difícil para la pareja. A menudo, los miedos y fobias de Gülben son la causa de los problemas en el matrimonio. Es por ello que la joven se ha confesado con Safiye sobre su situación.

Mientras las hermanas estaban cocinando juntas, la menor de los Deronoglu le contó a Safiye que no es capaz de compartir cama con su marido: “Todavía no estoy preparada para hacerlo”, dice Gülben, quien está haciendo un gran esfuerzo para conseguirlo: “Cuesta muchísimo irse lejos de esta casa”, agrega.

Gülben todavía no es capaz de dormir con Esat (Foto: OGM Pictures)

2. Safiye le propone a Naci vivir en su casa y él acepta pero con una condición

Después de la reciente conversación con su hermana, los miedos han invadido a Safiye y no sabe si va a ser capaz de abandonar su casa. Sus miedos le impiden irse a vivir a la casa que su prometido ha encontrado para que los dos creen una familia.

Naci le propone a Naci que se traslade a la casa de los Deronoglu. “¿Me estás diciendo que sólo saldrás de esta casa en un ataúd?”, le reprocha su prometido, quien no está dispuesto a rendirse y accede, se mudará a casa de Hikmet, pero con una condición.

Naci quiere que Safiye quite el cuadro de la fotografía de su madre, algo que la joven al parecer no está dispuesta a hacer. “Yo he cambiado hasta la fecha de mi muerte por ti”, le recuerda el profesor.

Safiye le propone a Naci vivir en su casa y él acepta pero con una condición (Foto: OGM Pictures)

3. Naci acelera la boda con Safiye

Naci no puede esperar más a casarse con Safiye y acelera los planes de boda. El profesor le cuenta a su novia que Tomris va a irse a vivir fuera del país y quiere que su hija esté presente el día de su boda. Es por ello que está preparando todo con Hikmet e, incluso, propone que celebren la ceremonia en la casa de su padre para que ella no tenga que pasarlo mal.

“Así no tendrás tiempo de buscar ninguna excusa”, le dice Naci a una Safiye muy sorprendida que le dice que hasta que no vuelva Han no podrá casarse.

Naci acelera la boda con Safiye (Foto: OGM Pictures)

4. Han consigue huir de sus secuestradores

Han fue secuestrado por un desconocido al que golpeó brutalmente cuando lo encontró recogiendo basura en el mismo lugar que él. Su secuestrador no quiere liberar a Han hasta que se disculpe de verdad: “Tienes que aprender la lección”.

En un momento que su secuestrador está desprevenido, Han le ataca por detrás y consigue huir, después de que el misterioso hombre le amenazara con no soltarle jamás. Han, salta desde la ventana y corre todo lo que puede, acordándose de que le prometió a su hermana que estaría presente en el día de su boda.

Han consigue huir de sus secuestradores (Foto: OGM Pictures)

5. Se cancela la boda de Safiye y Naci

Todo está listo para la boda de Safiye y Naci. Sin embargo, la joven lo está pasando mal al no estar Han a su lado. Incluso, piensa que algo malo le ha pasado a su hermano ante su ausencia.

La boda comienza y por fin llega la pregunta más esperada: “¿Safiye, aceptas a Naci como legítimo esposo?”, y antes la sorpresa de todo y la triste mirada de su prometido, Safiye se niega a casarse: “No puedo si no llega Han, lo siento”.

Acto seguido se cancela la boda y de repente Han entra por la puerta de casa para minutos después desplomarse en el suelo.