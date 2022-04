“Inocentes” estrenará su episodio 68 en Turquía por la señal de TRT 1. Con las actuaciones de Birkan Sokullu, Ezgi Mola y Merve Dizdar en los papeles protagónicos, la telenovela turca nos mostrará esta semana sorpresas para Han, Safiye y Gülben cargadas de altas dosis de drama.

El drama otomano, titulado originalmente “Masumlar Apartmani”, llamó la atención del público con una peculiar trama que explora la salud mental a través de sus personajes. Se trata de una adaptación de la sección “Trash Apartment” de la novela The Inside of the Medallion de Gülseren Budaıcıoğlu, publicada en 2004.

La ficción, también conocida como “Almas heridas”, se estrenó en Turquía el 15 de septiembre de 2020 y actualmente emite su segunda temporada. Si eres seguidor de “Inocentes”, aquí te contamos cómo ver el episodio 68 de su segunda entrega por la señal de TRT 1.

“Almas heridas” se estrenó en Turquía el 15 de septiembre de 2020 y actualmente emite su segunda temporada por la señal de TRT 1 (Foto: OGM Pictures)

¿CÓMO VER ONLINE EL CAPÍTULO 68 DE “INOCENTES”?

El capítulo 68 de la telenovela turca “Inocentes” se emitirá en Turquía el martes 26 de abril de 2022 a las 20:00 horas (hora local) a través del canal TRT 1.

El episodio en mención también puede ser visto en el canal oficial de YouTube de la serie turca “Masumlar Apartmani” de manera online y subtitulada al español y otro idioma disponible en dicha plataforma.

Cabe señalar que el capítulo de “Inocentes” se podrá ver en su versión doblada cuando llegue a España a través de la señal de Antena 3, el canal de televisión que tiene los derechos de trasmisión en la actualidad.

¿QUÉ PASARÁ EN EL CAPÍTULO 68 DE “INOCENTES?

En el capítulo 68 de “Inocentes”, la pesadilla que Safiye y Gülben habían temido durante años se hace realidad cuando los residentes del apartamento se enteraran del piso de basura.

Aunque intenta hablar con la devastada Safiye, Naci, que no puede comunicarse con ella, le pide ayuda al médico como último recurso. Mientras que Gulben se sintió abrumada por la vergüenza cuando se supo la verdad, pero la persona que menos espera la levanta con su apoyo.

Han, por su parte, sigue sorprendiendo a Ceylan con su esfuerzo y cambio, mientras se preocupa por sus hermanas mayores.

Safiye toma una decisión radical después de hablar con el médico. Al implementar esta decisión, se enfrentará a una sorpresa mucho mayor. Mientras que Naci, que tiene esperanzas en el cambio de Safiye, decide empujar los límites un poco más.

¿QUÉ PASÓ EN EL CAPÍTULO 67 DE “INOCENTES”?

En el capítulo 67 de “Inocentes” nos mostró a Safiye lidiando con la presencia de un perro en su hogar. La joven se ve acorralada por el deseo de Han y Hikmet de tener una mascota en casa.

Hikmet está decidido a no regalar al perro, mientras que Han es el único que apoya la decisión de su padre de mantener al animal en casa. Incluso, ante la desaprobación de Safiye, Han advierte que él se irá si la mascota también se va.

Gülben, por otro lado, comenzó a superar algunas cosas por su cuenta y también vemos que Safiye empieza a firmar la paz con su madre y los recuerdos dolorosos.