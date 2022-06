La telenovela turca “Inocentes” goza de gran reconocimiento en la televisión española. Gracias a su transmisión a través de la señal de Antena 3, la producción se ha ganado el respaldo de su audiencia desde su estreno en ese país, en julio de 2021. Así, producida por OGM Pictures y escrita por Deniz Madanoğlu y Rana Mamatlıoğlu para TRT, la ficción sorprende con su interesante trama, sus personajes complejos y sus grandes actuaciones.

De esta manera, en los próximos capítulos que se estrenarán en España podremos conocer cómo afrontará Safiye el haber podido salir de la oscuridad gracias al apoyo de su doctora, la decisión de Ceylan de visitar a Han tras preocuparse por él y el descubrimiento del sexo del bebé que esperan Gülben y Esat, así como muchos más detalles de las vidas de nuestros protagonistas.

Por ello, en las siguientes líneas, conoce cuál es el horario de “Inocentes” del 06 al 07 de junio a través de Antena 3 y no te pierdas ninguna revelación de la telenovela.

¿CUÁL ES EL HORARIO DE ESTA SEMANA DE “INOCENTES”?

La ficción turca “Inocentes” se transmite en España a través de la señal de Antena 3. El horario habitual del lanzamiento de nuevos capítulos son los lunes y martes.

Por ello, esta semana, del lunes 06 al martes 07 de junio, la producción también conocida como “Almas heridas” estrenará sus nuevos episodios en el siguiente horario:

Lunes 06 de junio a las 10:45 p.m.

Martes 07 de junio a las 10:45 p.m.

Asimismo, recuerda que puedes ver los episodios de la serie, cuyo título original es “Masumlar Apartmani”, a través de ATRESplayer Premium. Solo necesitas contar con una suscripción a la plataforma y podrás disfrutar de sus nuevas entregas, así como de material adicional de la telenovela.

¿DE QUÉ TRATA “INOCENTES”?

“Inocentes” cuenta la historia de Inci y Han, dos jóvenes que están hechos el uno para el otro. Sin embargo, su amor parece imposible dado que están atrapados en dos mundos familiares con grandes dificultades.

Basada en la obra “The inside of the Medallion” de la psiquiatra Gülseren Budaicioglu, la telenovela narra la vida de Han, un exitoso hombre que mantiene a su padre enfermo y sus dos hermanas mayores Safiye y Gulben, quienes tienen una obsesión con la limpieza. Inci, por otro lado, es una joven con problemas de dependencia que vive con su hermano y abuelo, después de ser abandonada por su madre.

LOS ACTORES DE LA TELENOVELA “INOCENTES”

Ezgi Mola interpreta a Safiye Derenoglu

como Gulben Derenoglu Aslıhan Gürbüz interpreta a Ceylan Ongun Derenoğlu

como Inci Özdemir Atilla Şendil es Memduh Özdemir

interpreta a Esra Dawn Uğur Uzunel como Esat Bilen

es Naci Ataç Metin Coşkun interpreta a Hikmet Derenoğlu

como Neriman Derenoğlu Emir Özden es Ege Özdemir

Ezgi Mola es la actriz que hace de Safiye en “Almas Heridas” (Foto: Ezgi Mola / Instagram)

¿CUÁNTAS TEMPORADAS TIENE “INOCENTES”?

La producción otomana tiene dos temporadas, cuyo final de la segunda entrega se estrenó el 11 de mayo en Turquía.

Temporada 1

La primera temporada de “Inocentes” cuenta con 37 episodios. Esta se estrenó el 15 de septiembre de 2020 en su país de origen y concluyó el 8 de junio de 2021.

Temporada 2

El 14 de septiembre de 2021 se estrenó la segunda entrega de la ficción. Allí se lanzaron los episodios del 38 al 71. El día 11 de mayo de 2022 se estrenó el gran final de la exitosa telenovela.