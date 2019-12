Una de las estrellas más conocidas y exitosas de México es Danna Paola. Con tan solo 24 años, la recordada protagonista de “Amy, la niña de la mochila azul”, ha ganado la fama internacional por interpretar a “Lucrecia” en el éxito de Netflix: “Elite”. La primera latina que participó en el fenómeno mundial español y se ha caracterizado por su estilo y personalidad imponente. Además de actriz, la mexicana también ha incursionado de manera exitosa en la música interpretando canciones para Disney, Televisa y para la misma tira de Netflix.

La interprete de “Oye Pablo” además de ser noticia por su talento, siempre da que hablar en sus redes por sus lujosos looks o por los Instragram Stories de sus conciertos, más esta vez un clip navideño robó la atención de todos los usuarios.

Al mismo estilo de Mariah Carey, con un vestido brilloso color rojo y el cabello suelto, Danna Paola deleito a sus más de siete millones de seguidores en Instagram cantando “All I Want For Christmas Is You”, éxito mundial navideño.





En pocas horas la publicación ya superó las tres millones de reproducciones y el millón de “me gusta”. Acompañando su vestimenta, Danna Paola lleva el cabello recogido con una cinta en forma de lazo y está maquillada con brillos en los ojos y labios color rojo.

Actualmente, la actriz ya terminó de rodar en España la tercera temporada de la serie “Elite” y es parte del reality show de canto mexicano “La Academia” donde cumple el rol de jueza.

