El verano en Europa ha llegado de la mano del desconfinamiento y las redes sociales han empezado a llenarse de fotos en la playa y de posados en bañador, ya sea en la piscina o en el mar. La modelo británica Demi Rose acaba de publicar un video en su cuenta de Instagram que ha elevado más aún la temperatura y que ha dejado a media red social enloquecida.

Demi Rose acaba de dejar atónitos a sus fans al publicar un video en el que luce su figura trabajada a base de ejercicio. La celebridad de internet de 26 años ha subido a Instagram un video en el que aparece muy desenfadada y que ha desatado la locura en la red. “Cuando tu nuevo lugar tiene la mejor iluminación”, escribió la influencer que recientemente regresó a su ciudad natal: Birmingham.

Demi Rose se estuvo aislando en su departamento de Londres, luego de que la pandemia de coronavirus echara por tierra sus planes de viajar en marzo. “Todo lo que tengo conmigo son cosas de crochet y bikinis. Estoy harta de usar todas las otras cosas que compré y que son de un estilo más informal”, se lamentaba recientemente la estrella. “El corona realmente nos jod...”, sentenció la modelo.

A pesar de odiar estar encerrada en su departamento, Demi Rose reveló que disfruta tener algo de tiempo para reflexionar. “Me parece que esta vez es realmente curativo. Nunca he tenido la oportunidad de sentarme aquí, no poder moverme. Lo pongo debajo de la alfombra y sigo adelante. He tenido tiempo de pensar en cosas que realmente no he superado, nunca me he lamentado nada”, indicó al Daily Mail.

Hace unos días, la influencer ha dado que hablar por un posado que compartió a través de su red social. Demi Rose aparece tomando el sol con este bañador que destaca por el vibrante color rojo. Un traje de una sola pieza que ha dejado sorprendido a más de uno en Instagram. “Dime que es mío”, escribió la joven británica en su foto que ya acumula más de 350 mil likes y casi 3.000 comentarios.

Demi Rose revoluciona las redes sociales con un bikini inspirado en Baywatch. (Instagram)

Todo parece indicar que la famosa consiguió escaparse de su casa en Birmingham -recientemente confesaba que estaba agobiada de estar todo el día en su departamento de Londres- y se ha ido a la playa a tomar el sol. Demi Rose aprovechó la ocasión para estrenar el bañador rojo. La voluptuosa británica de 26 años ha posado en más de una vez con atrevidos bikinis que dejan al descubierto su despampanante figura.

