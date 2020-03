Kylie Jenner asegura que su embarazo la preparó para afrontar encierro por brote de coronavirus

Kylie Jenner causó revuelo en las redes tras compartir en Instagram una imagen como una historia. En esta se leía un mensaje que inspiró y emocionó a muchos de sus seguidores, que se cuentan por millones.

Ella señaló que su embarazo la había preparado para encarar el brote de coronavirus, el cual ha obligado a los gobiernos de varios países a tomar medidas de aislamiento social.

“Mi embarazo me preparó para esto. No salí de casa por meses”, expresó Kylie Jenner en la mencionada historia, que fue descargada y compartida por no pocos cibernautas.

Esta es la imagen. (@kyliejenner)

Algunos quedaron conmovidos por las palabras de la celebridad, quien es media hermana de Kim Kardashian. "Esto es realmente emotivo", sostuvo un tuitero.

Kylie Jenner llevó su gestación en casa, alejada completamente de la vida pública. Si eres uno de sus admiradores, seguramente podrás recordar ello.

VIDEO RECOMENDADO

Kylie Jenner y su nuevo look que sorprende en Instagram

Kylie Jenner en Disney