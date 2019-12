Los miembros de la familia Kardashian-Jenner además de ser las estrellas del espectáculo, también los son de las redes sociales. Una vez más, la hermana menor, Kylie Jenner enterneció a todos sus fanáticos con una fotografía de ella junto a su abuela Mary Jo en Instagram.

La abuela de las estrellas más famosas del espectáculo es Mary Jo Campbell, la madre de la cabeza del clan, es decir, de Kris Jenner. La tierna abuela de Kourtney, Kim, Khloé, Rob, Kendall y Kylie, cumplió 85 años el pasado 26 de julio.

Apodada como MJ, es una de las más consentidas de la familia como se puede ver en las apariciones que tiene en el reality “Keeping Up With The Kardashians” y en el afecto que le demuestran sus nietas en redes sociales.

En esta ocasión, fue Kylie Jenner quien enterneció las redes pero no con una foto de su hija Stormi, sino con una instantánea junto a su abuela. En la imagen se puede ver a la empresaria billonaria con un conjunto negro y de la mano con Mary Jo, quien viste una blusa blanca con una chaqueta con estampados y un pantalón negro.

La joven empresaria enterneció las redes con una foto junto a su abuela.





