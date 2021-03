Irene Azuela, actriz mexicana de teatro, cine y televisión, interpretó a Ana María Carranza en “Monarca”, ficción de Netflix creada y producida por Billy Rovzar, Fernando Rovzar, Alexis Fridman, Michael McDonald, Salma Hayek, José Tamez y Diego Gutierrez. Además, ganó el Premio Ariel a la Mejor Actriz en 2008 y 2009.

Empezó su carrera en la televisión en programas unitarios y telenovelas de TV Azteca. Luego participó en la serie “Gritos de muerte y libertad”, centrada en el bicentenario de la Independencia de México, y en la segunda temporada de la serie de HBO “Capadocia”.

Irene Azuela también fue parte de “Paramédicos” (2012), “Sense8” (2015), otra serie de Netflix, “La querida del Centauro” (2016) y “Un extraño enemigo” (2018). Si quieres saber más sobre la actriz de “Monarca” aquí te contamos otras 10 cosas sobre ella.

1. SU FORMACIÓN

La actriz que nació el 27 de octubre de 1979 en Ciudad de México comenzó sus estudios en el Centro de Formación Actoral de TV Azteca. Después estudió un posgrado en Teatro Clásico en la London Academy of Music and Dramatic Arts, y un curso de teatro físico y máscaras en la Desmond Jones School of Mime and Physical Theater.

Irene Azuela comenzó sus estudios en el Centro de Formación Actoral de TV Azteca. (Foto: Netflix)

2. EL TEATRO ES SU PASIÓN

Irene ha participado en grandes obras de teatro. Entre ellas la clásica “La Gaviota” de Anton Chejov y “Salomé”, que le ayudó a ganar varios premios. En el año 2010 participa en la obra Oleanna, de David Mamet, junto a Juan Manuel Bernal y con la dirección de Enrique Singer.

Irene Azuela ama actuar, sobre todo en obras teatrales (Foto: Netflix)

3. FUE DIRIGIDA POR JOHN MALKOVICH

En el 2008, la intérprete de 41 años participó en la obra de teatro “El buen canario”, en la que fue dirigida por John Malcovich, actor y director ganador del Emmy y nominado en distintas ocasiones a los Premios Oscar.

John Malcovich dirigió a Irene Azuela en la obra de teatro “El buen canario”(Foto: Netflix)

4. TAMBIÉN ES PRODUCTORA

Irene Azuela también es productora. Desempeñó ese rol en la serie “Paramédicos” de Canal Once de México aunque solo estuvo durante la temporada. Además, fue la protagonista de la ficción basada en hechos reales y adaptada por Sandra García Velten.

Irene Azuela interpretó a Elisa Gaona en "Paramédicos" (Foto: Gussi Cinema)

5. APARECIÓ EN “TERCERA LLAMADA”

Fue parte del elenco de “Tercera llamada”, película de Francisco Franco Alba. En esta cinta del 2013 compartió roles con Cecilia Suárez, Alfonso Dosal, Rebeca Jones, Silvia Pinal, entre otros. La película ganó un Premio Ariel al “Mejor guion adaptado” en la 61° entrega de este 2014.

Irene Azuela interpretó a Julia en "Tercera llamada" (Foto: Gussi Cinema)

6. IRENE AZUELA ES FEMINISTA

“Siento que me he tardado (en asumirme feminista). Pero no tiene que ver la edad sino las circunstancias que vivo ahora que me hacen ver las cosas con mayor claridad. Esas pequeñas dinámicas en las que yo sola entro y que tienen que ver con un machismo arraigado”, aseguró a Vogue.

Esta es una imagen que Irene Azuela compartió en sus redes sociales el pasado 8 de marzo (Foto: Instagram/ Irene Azuela)

7. GANÓ EL ARIEL DOS AÑOS CONSECUTIVOS

En 2008, Irene Azuela obtuvo el Premio Ariel a mejor actriz gracias a su actuación en la película “Quemar las naves”, y un año después, volvió a ganar, esta vez por su participación en la cinta “Bajo la sal”.

Irene Azuela interpretó a Isabel Montaño en "Bajo la sal" (Foto: Warner Bros. Pictures Mexico)

8. SU VIDA PERSONAL

En 2017 y luego de cinco años de relación, Irene se casó con Enrique Rangel, conocido como Quique Rangel, miembro de la banda mexicana Café Tacvba, con quien tiene una hija llamada Juliana Rangel Azuela.

Irene Azuela junto a su esposo e hija (Foto: Instagram/ Irene Azuela)

9. SU VIDA EN PANDEMIA

En una entrevista con Grazia contó que “en pandemia, ¡pasé tres meses siendo un desastre total!, me levantaba 8:30 am, apenas estábamos desayunando a eso de las 10:00 de la mañana, un desajuste absoluto. Mi hija se dormía a las 10 de la noche. Ahora me levanto 7 am, me baño, me apuro para que mi hija esté lista, a las 9 am la conecto al Zoom que a las 9:30 ¡termina! —¡no es cierto!—. Es bien fuerte, vamos de regreso a clases, emocionadas, corriendo para estar listas y pum, solamente es media hora. Luego a hacer las actividades del colegio, pensar qué habrá́ de comer”.

"En pandemia, pasé tres meses siendo un desastre total", contó Irene Azuela (Foto: Instagram/ Irene Azuela)

10. LO QUE MÁS LE GUSTA DE ACTUAR

En la misma conversación contó que es lo que más le gusta de actuar: “Tiene que ver con una cosa muy básica de haber encontrado en la ficción un lugar para mí. Cuando estaba en prepa y entré a mi grupo de teatro, ahí́ fue donde me sentí́ cómoda, fue en ese momento donde encontré́ mi lugar. Y cuando tuve que decidir que esto era a lo que me quería dedicar, me parecía incluso una travesura, pensaba ¿de veras esto puede ser un trabajo? Y resulta que sí. He logrado hacer una carrera a partir del gozo que me da ser parte de una historia, de trabajar en equipo, eso es algo que siempre me ha gustado mucho. Cuando actúas tienes que trabajar con el otro, es un trabajo siempre con el otro. Y luego con el tiempo llegar a tener el privilegio de poder escoger las historias en las que quieres participar, en las que tienes algo que decir, eso me parece muy poderoso”.