Un total de 11 años estuvo casada Galilea Montijo con Fernando Reina. Y nos referimos a tiempo pasado porque, como es bien sabido, ella misma confirmó su divorcio del padre de su hijo, lo que le permite a cada uno rehacer su vida de la manera que crean conveniente y, por ahora, parece ser ella quien tomó la iniciativa en eso, pues su corazón nuevamente está ocupado y esta vez por Isaac Moreno.

El mes de noviembre ha sido testigo de unas fotografías que llegaron a los medios de comunicación y a las redes sociales, en las que se le ve a la conductora mexicana junto a su nuevo galán en una playa en Quintana Roo, confirmándose una vez más un nuevo noviazgo en su vida y otra oportunidad para triunfar en el amor, aunque aún queda cierto misterio en la gente.

El nombre de Isaac Moreno puede que no sea conocido en la mayoría de personas y está bien porque no es obligatorio que todos sepan sobre las parejas de los famosos. No obstante, el nuevo novio de la presentadora no estaría tan alejado de las cámaras y el mundo artístico y ahora te contamos por qué decimos esto. ¿Quieres saber un poco más sobre él?

¿A QUÉ SE DEDICA ISAAC MORENO?

Primero que nada, hay que apuntar que Isaac Moreno no es mexicano, ni estadounidense, ni siquiera ha nacido en continente americano. Resulta que es un español proveniente de las Islas Canarias, específicamente en Santa Cruz de Tenerife. Además, tiene 37 años, por lo que es considerablemente menor que la presentadora de televisión.

Otro dato importante sobre él es que tiene un hijo, quien es su adoración y prioridad en todo lo que hace. Eso es algo que comparte con Galilea Montijo ya que también es madre de un niño, por lo que sabe lo que es sentir ese cariño desmesurado por ese niño que es sangre de su sangre.

Isaac Moreno estudió la carrera de Contabilidad y luego hizo una especialización en Ingeniería Estructural, lo cual le abrió las puertas de los Estados Unidos, donde estuvo trabajando por alrededor de 15 años, en los que disfrutó de su carrera y la vida en ese país. Sin embargo, hubo un momento en el que se quedó sin empleo y no podía quedarse de brazos cruzados.

Es así que toma la decisión de aceptar algunos trabajos como modelo y a tomarse algunas fotografías que compartió en sus redes sociales, sin imaginarse que todo eso le abriría nuevas puertas, pero en diferentes rubros, ya que empezó a caerle más trabajos y a convertirse en imagen de algunas marcas.

Isaac Moreno suele presumir su musculatura en las redes sociales (Foto: Isaac Moreno / Instagram)

ISAAC MORENO EN LAS REDES SOCIALES

También se puede decir que, con el paso de los años, se ha convertido en un influencer por todo lo que comparte en las redes sociales, ya sea fotografías propias, historias en las que detalla su día a día.

Hasta el cierre de esta nota, el español tiene más de 181 mil seguidores en Instagram y se prevé que esa cantidad siga en aumento, teniendo en cuenta que ahora tiene mucha mayor exposición mediática por haberse confirmado su romance con Galilea Montijo.