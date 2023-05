En marzo del 2023, Galilea Montijo anunció su separación de Fernando Reina Iglesias, su esposo por más de 11 años y de quien se divorció de manera discreta, siendo acompañada de una misteriosa mujer, tal como lo reveló en “Netas Divinas”, el programa que conduce en Unicable.

Fue así como la tapatía siguió los pasos de sus compañeras de “Hoy”, Tania Rincón y Andrea Legarreta, quienes también anunciaron la ruptura con Daniel Pérez y Erik Rubin, sus respectivos compromisos.

Sin embargo, a diferencia de las otras celebs de México, Galilea parece haberse dado una nueva oportunidad, pues fue captada con el modelo español Isaac Moreno disfrutando de sus vacaciones.

Galilea Montijo habría iniciado un nuevo capítulo en su vida amorosa (Foto: Galilea Montijo / Instagram)

LAS FOTOS DE GALILEA MONTIJO E ISAAC MORENO

El pasado 15 de mayo se filtraron en redes sociales imagénes que muestran a la conductora al lado del modelo español Isaac Moreno durante unas vacaciones en la playa.

Abrazados y caminando por la orilla de la mano, las imágenes despertaron las especulaciones de una posible relación de la conductora, algo que la conductora no se esforzó en disimular, bromeando sobre el tema en su regreso a “Hoy”.

“Por estar en chisme, ¿qué dijeron de mi novio?”, indicó ante la risa de Raúl Araiza y Andrea Legarreta, además de asegurar que es una mujer libre. “¡Ay, qué gachos! Si me divorcié no me capé. Es cierto, es cierto”, comentó.

Galilea Montijo e Isaac Moreno en la playa muy cariñosos (Foto: Productora 69)

LA DIFERENCIA DE EDADES ENTRE GALILEA MONTIJO E ISAAC MORENO

La presentadora de Televisa nunca ha tenido tapujos en referirse a su edad, por lo que su aparición con un joven modelo español ha despertado el interés respecto a cuántos años tiene Galilea Montijo e Isaac Moreno.

La pareja se conoció a través de un maquillista en común, aunque no se conoce si este tuvo una injerencia en su separación con Fernando Reina, aunque de acuerdo con la tapatía, llevaban mucho tiempo en crisis.

De acuerdo con la entrevista que el modelo concedió a OTS Magazine UK, es originario de Santa Cruz de Tenerife, una ciudad en las Islas Canarias y actualmente posee 37 años de edad, los cuales alcanzó el pasado 28 de abril.

Por su parte, la mexicana se encuentra muy cerca de cumplir sus 50 años, los cuales celebrará el próximo 5 de junio en compañía de sus compañeros de Televisa.

Es decir, la diferencia de edades entre Galilea Montijo e Isaac Moreno es de 13 años , más de una década.

Cabe destacar que previo a las fotos, el español acompañó a la conductora a Las Vegas a cumplir con un compromiso y las vacaciones en la playa solo estarían confirmando el secreto a voces.