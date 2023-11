No cabe duda de que el amor llega en el momento menos esperado, algo que le ocurrió a Galilea Montijo, quien tras divorciarse de Fernando Reina en marzo de 2023, luego de más de diez años de casados, encontró al hombre que llena sus días de dicha y felicidad, nos referimos a Isaac Moreno, un influencer español con el que fue captado en mayo pasado; si bien, las especulaciones sobre un presunto romance entre ambos comenzaron a surgir desde ese momento, la presentadora televisiva confirmó su relación después de seis meses y no duda en gritarlo a los cuatro vientos.

Se sabe que la pareja se conoció a través de un maquillista en común, pero se desconoce si este tuvo una injerencia en la separación de la celebridad mexicana con Reina Iglesias, aunque la conductora de “Hoy” aseguró que su matrimonio atravesaba una crisis hace mucho tiempo, descartando que el modelo haya sido el tercero en discordia.

La conductora atraviesa una etapa muy feliz en el aspecto sentimental (Foto: Galilea Montijo / Instagram)

¿CÓMO PRESUMEN SU AMOR GALILEA MONTIJO E ISAAC MORENO?

Antes de confirmar el noviazgo, ambos tenían muestras de cariño cada vez más frecuentes, aunque no decían nada, pero ahora que ya lo hicieron público, quieren que todo el mundo sepa lo mucho que se aman.

Precisamente, Galilea Montijo realizó una publicación en la que confirmaba su romance con el español. “Gracias por estar en las risas, pero, sobre todo, por no soltarme en mis peores momentos Isaac Moreno”, escribió en una imagen donde los dos posan juntos.

La mexicana al lado del hombre que ama, tal como lo señala en sus redes sociales (Foto: Galilea Montijo / Instagram)

La respuesta del influencer no se hizo esperar y de inmediato respondió con un comentario a la fotografía que subió a Instagram su pareja: “Te amo”, acompañado de emojis: tres corazones, fuego, un nuevo corazón y más fuego.

La respuesta del español Isaac Moreno a la publicación de su pareja (Foto: Galilea Montijo / Instagram)

LAS REDES SOCIALES ESTALLAN DE EMOCIÓN

Tras la publicación de Gali, sus millones de seguidores se volcaron a las redes sociales para felicitarla y desearle lo mejor en esta etapa de su vida.

“Qué viva el amor”, “Hermosos”, “Muy preciosos”, “¡Qué gusto verte feliz! ¡Acompañada! ¡Qué viva el amor! A disfrutar la vida”, “Los dos bellos”, “Tu felicidad es la nuestra, amamos verte muy muy feliz reina linda”, “Hermosa pareja Galilea Montijo e Isaac Moreno”, “¡Los dos son grandes e increíbles personas!”, “El resultado de dos almas bonitas que se encuentran. Galilea Montijo e Isaac Moreno. Los ojos de ambos brillan. Los felicito”, fueron algunos de los comentarios.

De esta forma, Montijo muestra lo enamorada que está de Moreno, quien no ha dudado en ser cariñoso con su musa.

Isaac Moreno es el modelo español que conquistó el corazón de Galilea Montijo (Foto: @pablosolanophoto / Instagram)

Como se recuerda, la primera vez que Galilea e Isaac fueron captados juntos fue en mayo de 2023 disfrutando de un día en la playa; desde ese instante, el que menos se atrevió a opinar sobre la vida de la conductora del programa “Hoy”, quien no dudó en responder durante la sección “La nota que anota”.

“Por estar en chisme, ¿qué dijeron de mi novio?”, comenzó diciendo Galilea, a lo que su compañero Raúl Araiza le contestó: “Nada, que viene para acá a buscarte, que va para el festival de Cannes”; de inmediato Andrea Legarreta le consulta de quién estaban hablando y ella contesta que de Johnny Depp, desatando las risas de sus compañeros. Pero cuando le consultaron si refería al “de buscar el pececito”, Montijo soltó una carcajada y señaló: “¡Andaba buscando una conchita mana! ¡Ay, qué gachos! Si me divorcié, no me capé”, dando a entender que podía hacer con su vida lo que quisiera, pues no afectaba a un tercero.

Cuando Galilea Montijo e Isaac Moreno fueron captados en la playa muy cariñosos en mayo de 2023 (Foto: Productora 69)