Gran revuelo en el mundo del espectáculo generó el supuesto romance que habría iniciado Galilea Montijo con Isaac Moreno. Si bien, ella anunció su divorcio de Fernando Reina en marzo de 2023, el hecho de que su nuevo galán sea su menor por 12 años, generaron un debate en las redes sociales. Ante tantas especulaciones, la presentadora televisiva se refirió por primera vez sobre el tema.

¿Reconoció por fin su relación con el modelo español? ¿Cuánto tiempo llevan saliendo juntos? ¿Cómo se conocieron? Estas y otras preguntas las absolvemos en los siguientes párrafos.

Galilea Montijo e Isaac Moreno en la playa muy cariñosos (Foto: Productora 69)

LO QUE DIJO GALILEA MONTIJO TRAS SER VISTA CON ISAAC MORENO

Después de que se filtraran imágenes de Galilea Montijo con Isaac Moreno disfrutando de un día en la playa, el que menos se atrevió a opinar sobre la vida de la conductora del programa “Hoy”, quien no dudó en dar la cara y referirse a ¿su nuevo novio?

Durante la sección “La nota que anota”, la presentadora habló con soltura y sin tapujos sobre su supuesto romance con el modelo español.

“Por estar en chisme, ¿qué dijeron de mi novio?”, comenzó diciendo Galilea, a lo que su compañero Raúl Araiza le contestó: “Nada, que viene para acá a buscarte, que va para el festival de Cannes”; de inmediato Andrea Legarreta le consulta de quién estaban hablando y ella contesta que de Johnny Depp, desatando las risas de sus compañeros. Pero cuando le consultaron si refería al “de buscar el pececito”, Montijo soltó una carcajada. ¡Estaba acorralada!

La reacción de la conductora fue inmediata y fiel a su estilo le respondió: “¡Andaba buscando una conchita mana!”. Tras ello, prosiguió: “¡Ay, qué gachos! Si me divorcié no me capé. Es cierto, es cierto”, de esta forma daba a entender que puede hacer con su vida lo que quisiera, pues no afecta a un tercero, ya que está soltera.

Ante este comentario, sus demás compañeros nuevamente comenzaron a reírse y le hicieron algunas bromas. Tania Rincón le dijo: “con razón se te ve la piel más preciosa”. Tras ello, no precisó si tiene un romance con Isaac Moreno, pero dejó en claro que su prioridad es su hijo Mateo: “Lo único que me interesa es mi chiquillo”.

Galilea Montijo habla de su nuevo novio Isaac Moreno pic.twitter.com/HFOteio9kR — Lo + viral (@VideosVirales69) May 17, 2023

RESPALDO DE SUS COMPAÑEROS DE “HOY”

Luego de que Galilea Montijo fue captada con el modelo español en una playa mexicana, sus compañeros del programa “Hoy” no dudaron en salir en su defensa en caso tenga un romance con Isaac Moreno.

“A mí lo que me importa es que ella sea feliz. La mujer tiene todo el derecho de rehacer su vida y ser feliz, ambas personas. Lo único que sé es que está contenta, no vi nada en especial”, dijo Raúl Araiza.

Asimismo, recalcó que la edad no tiene nada que ver en una relación: “Cuántos güeyes [varones] andamos con más chiquitas. [Todo mundo merece] tercera o cuarta [oportunidad] sin ser juzgada. Al contrario, se trata de verle la felicidad que demuestre, nada más que esté feliz y más sin son mujeres. Como está la cosa, qué mejor que vuelvan a darse la oportunidad porque luego se cierran al amor y dicen ‘no’. Que no fue el caso de su matrimonio, que no es ningún fracaso porque tiene un bello hijo. Qué bueno ver a la mujer volver a tener novio”.