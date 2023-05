La vida de Galilea Montijo ha dado de que hablar en las redes sociales durante las últimas semanas. Su separación con el político Fernando Reina y el presunto nuevo romance con un modelo español pusieron el nombre de la conductora en el primer plano de revistas y telediarios en todo México.

Tras su divorcio con Fernando Reina tras más de 10 años de romance, la mexicana Galilea Montijo pasó a estar en el ojo de la tormenta por parte de periodistas y medios de comunicación.

Fue tal el revuelo que la propia presentadora de televisión tuvo que salir al frente para contar su verdadera situación sentimental.

Es así que muchos seguidores de la conductora de “Hoy” comenzaron a especular sobre el presunto nuevo affaire de Montijo, pues fue vista junto al galán Isaac Moreno en más de una ocasión.

Galilea Montijo es conductora del programa "Hoy" desde el 2009 (Foto: Galilea Montijo / Instagram)

De hecho, ambos subieron fotografías de una misma playa durante las celebraciones del cumpleaños del maquillador Alfonso Waithsman en Holbox. Eso sí, jamás subieron una postal juntos, aunque se rumora que es para guardar las formas.

GALILEA MONTIJO, ¿ESTÁ SALIENDO CON ALGUIEN?

Sobre todos estos rumores y entredichos salió al frente Danna Vázquez, publicista personal de Galilea. Ella señaló que está “oficialmente divorciada desde hace meses y es probable que la hayan visto acompañada de varias personas”.

Tales declaraciones fueron vertidas al magazine People en Español, y aunque Vázquez no afirmó ni desmintió algún romance al respecto, sí dejó en claro que Galilea tiene todo el derecho del mundo a rehacer su vida.

Como bien recordamos, a inicios de año Montijo publicó un enunciado oficial en su Instagram personal anunciado su divorcio con Fernando Reina luego de más de una década de relación.

La presentadora de televisión se divorció de Fernando Reina tras 11 años de relación (Foto: Galilea Montijo / Instagram)

Junto al empresario y político, Montijo dio vida a Mateo, su ungénito. Si bien la presentadora mexicana no precisó las razones de su ruptura, se supo que quedaron en buenos términos por el bienestar del pequeño.

Luego de un tiempo, Montijo reveló que no sería nada inusual verla cenando en un restaurante en compañía de alguien, aunque posteriormente a ello declaró que por el momento no estaba buscando un romance ni nada por el estilo.

“Probablemente el día de mañana me vean cenando con alguien, ¿por qué no?, no lo veo malo. No es que ande buscando, pero conforme vamos creciendo y madurando, ya lo dejo a un lado, estoy en otra etapa de mi vida”, indicó la mexicana de 49 años.

¿QUIÉN ES ISAAC MORENO, EL PRESUNTO NUEVO NOVIO DE GALILEA MONTIJO?

Nacido en Islas Canarias, España, Isaac Moreno es un conocido modelo que pasó por estudios de contabilidad e ingeniería estructural. Durante 15 años se dedicó a la construcción arquitectónica en California para luego ser un destacado modelo.

Se conoce que posee un hijo de 8 años. El pasado 28 de abril cumplió años, y si bien no dijo precisamente su edad, se logró conocer que fue el estilista Bernardo Moreno quien lo presentó ante Montijo.

En Instagram acumula más de 120 mil seguidores y suele publicar contenido de sus viajes por todo el planeta. ¿Será que traiga algo entre manos junto a Galilea?