Aunque su divorcio con Fernando Reina parece ser un tema zanjado, la presentadora Galilea Montijo sigue demostrando que su separación con el padre de su hijo es una etapa por la que debe sentirse orgullosa y mostrarse fuerte en todo momento. Para la mexicana, separarse también es una forma de reencontrarse consigo mismo y hacer las cosas que más le gustan. ¿Se animará a regresar a la actuación profesional de las telenovelas?

Si bien su faceta de mujer casada le impidió tener varias actividades, Galilea Montijo parece haber redescubierto la clave de su libertad y ahora disfruta de las actividades que mayor felicidad le provocan. Eso sí, la nacida en Guadalajara señala que siempre estuvo al cuidado de su familia y su hijo Mateo durante todo su tiempo de casada.

“En este momento, como mujer primero quiero estar bien. Es un proceso de meses o de años. No sé qué va a pasar mañana, pero como mujer estoy muy metida en mi trabajo. No es que antes no pudiera, pero sí había cosas que tenía que elegir y siempre elegía primero a mi familia”, reveló Montijo al magazine People en Español.

Galilea Montijo y Fernando Reina se casaron hace 11 años y se divorciaron a inicios de marzo pasado (Foto: Wireimage)

Sobre su faceta personal, Galilea añadió que se encuentra gozando su tiempo libre y dedicándole más horas a sus temas personales, los cuales los dejó descuidados debido a que priorizaba más su etapa como madre y esposa.

“A la hora de la actuación, por ejemplo, tener un trabajo y actuar llevaba mucho tiempo, no podía, probablemente ahora como mujer tengo más tiempo de hacer muchas más cosas individualmente hablando”, sentenció la exmujer de Fernando Reina.

GALILEA MONTIJO, ¿REGRESARÁ A LAS TELENOVELAS?

Si bien la conductora no reveló exactamente sus planes a futuro de interpretar un rol en alguna telenovela, sí dejó claro que entre sus proyectos a corto plazo está volver a ser una actriz y relanzar su carrera artística a sus 49 años de edad.

“Me gustaría regresar a actuar, sigo teniendo trabajo, viene un proyecto padrísimo para mí”, indicó. “Si antes hacía una hora de ejercicio, ahora hago dos. Si no está Mateo conmigo, me voy a cines, a restaurantes o sencillamente (ando) tirada en la cama, ver mis series, ver películas. Lo que tengo es tiempo de sobra”, puntualizó Galilea al citado medio de espectáculos.

Galilea Montijo cumplirá 50 años en junio próximo (Foto: Galilea Montijo / Instagram)

Ahora bien, vale decir que el presente de Galilea es prometedor en el programa matinal “Hoy”, aunque también ha logrado hacerse un nombre fuera de los platós. Posee una marca de ropa llamada LatinGal Boutique, la cual ha venido creciendo exponencialmente en los últimos meses y luego del sonado divorcio con el político Fernando Reina.

¿POR QUÉ SE DIVORCIARON GALILEA MONTIJO Y FERNANDO REINA?

Durante la emisión del programa “Hoy”, del 10 de marzo del 2023, Galilea Montijo explicó los motivos de su separación de Fernando Reina Iglesias.

La pareja, que se conoció en Acapulco en 2011, era una de las más sólidas en la televisión mexicana, pero su ruptura llegó en el mismo mes en el que su compañera Andrea Legarreta se separó de Erik Rubin. CONOCE LOS DETALLES AQUÍ.