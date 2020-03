Isabel Acevedo confesó que Christian Domínguez llamó a su madre para reclamarle por el polémico Tik Tok

Isabel Acevedo fue la invitada de este sábado de la secuencia del “Chocahuarique” de “Estás en todas” donde -una vez más- le preguntaron detalles de cómo inició su relación con Christian Domínguez y qué fue lo que desencadenó la ruptura.

La bailarina manifestó que jamás pensó en estar con el cantante, pero que todo se dio “por la misma convivencia”, pues como se recuerda, ellos se conocieron en “El gran show” cuando él aún sostenía una relación con Karla Tarazona.

La popular ‘Chabelita’ manifestó que al principio su mamá se oponía a que estuviera con él, a pesar de que el propio Domínguez fue a hablar con ella para darle todas las explicaciones correspondientes; sin embargo, con el pasar del tiempo terminó por aceptarlo.

Asimismo, reveló que para ella fue muy duro tener que lidiar con las críticas que provocaron el empezar un romance con el cumbiambero. “No estaba costumbrada a que todo el mundo hable de mí (…) Pero él siempre me decía que no haga caso”, indicó.

Al ser consultada sobre si el matrimonio en sus planes estaba, Isabel Acevedo dijo que sí, pero no solo eso, pues también tenían pensado formar una familia. “Teníamos muchas proyecciones: vivir juntos, tener hijos, casarnos”, reveló.

Isabel Acevedo también comentó que no le gustaba que siempre dijeran que “era la novia de…” y por ello aceptó la propuesta que le hicieron para ingresar a “Combate” pues de esta manera podía hacerse de un nombre sin que la relacionen con el artista.

Respecto a su spa, la participante de “Esto es guerra” aseguró que no recibió ningún tipo de ayuda de parte de Christian Domínguez. “Él no puso ni un sol. Yo no lo permití porque siempre he pensado que, si te separas, el hombre al final siempre te saca en cara eso. Solo le pedí que me apoye en todo lo que era promoción”, confesó.

Isabel Acevedo: “Christian Dominguez llamó a mi mamá para reclamarle por el Tik Tok"

Cuando le preguntaron las razones que provocaron el fin de su relación de casi tres años, la joven empresaria aseguró que ya tenían algunos problemas, pero lo que desencadenó que tomaran la decisión de separarse es que ella estaba muy enfocada en su negocio.

Sobre el 'ampay’ de Christian Domínguez y Pamela Franco, actual pareja del cantante, que emitió el programa “Magaly TV: La Firme”, Acevedo indicó que se enteró por televisión, el mismo día que fue lanzado, pues desde que terminaron no volvieron a comunicarse.

“Yo terminé con él un domingo y desde ahí no he vuelto a hablar con él. Una vez me llamó por un tema personal que teníamos con una tercera persona pero solo por eso. Ni por las camionetas hemos hablado”, aseguró.

Isabel Acevedo también se refirió a los vehículos que Domínguez puso a su nombre y reafirmó que no quería quedárselas. “Hemos compartido tantas cosas que en ningún momento he tenido la intención de quedarme con algo por eso se las devolví”, dijo.

'Chabelita’ reveló además que Christian Domínguez llamó a su mamá luego que le pidera en vivo en “En boca de todos” que se quite una cadena que él le había regalado y volvió a hacerlo por el polémico Tik Tok que el cantante tomó como una indirecta para él.

Sobre su ingreso a “Esto es guerra”, Isabel dijo que inicialmente no aceptó; sin embargo, luego de consultarlo con algunos amigos, decidió que participar en el reality porque consideró que era lo mejor para ella.

Finalmente, reveló que una vez lloró "a más no poder” por Chrsitian Domínguez pero luego dijo “ya no más” y volteó la página”; asimismo dijo que ya superó todo lo que vivió con él y ahora lo único que le desea es que sea feliz. Además, no descartó verse frente a frente con él si lo invitan a “Esto es guerra” e incluso hacer una coreografía juntos para “Divas”.

