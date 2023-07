Tristeza en el corazón de Andrea Legarreta. La famosa actriz mexicana, recordada por protagonizar importantes telenovelas y que regaló al público varias sonrisas, pasa uno de sus peores momentos debido al fallecimiento de su señora madre Isabel Martínez. La también conductora de televisión se despidió de su progenitora con bellas palabras dándole así el último adiós. A continuación, conoce quién fue Isabel Martínez.

El 30 de julio fue un día gris para Andrea Legarreta tras confirmarse el fallecimiento de su madre, Isabel Martínez y, precisamente, fue la propia actriz de “Vivan los niños” quien anunció esta noticia a través de sus redes sociales.

Rápidamente los amigos de Andrea Legarreta le expresaron sus condolencias a ella y a su familia. Asimismo, los cibernautas publicaron sentidos mensajes hacia la actriz mexicana.

Andrea Legarreta e Isabel Martínez (Foto: Andrea Legarreta/Instagram)

¿QUIÉN FUE ISABEL MARTÍNEZ?

Isabel Martínez o Isabel Legarreta era la madre de la actriz Andrea Legarreta.

De acuerdo a medios internacionales nació a mediados de los años 40 y estuvo casada con Juan Legarreta desde 1966.

Juan e Isabel tuvieron tres hijos: Mauricio, Juan Carlos y Andrea.

Según informó Caras.com, era conocida como “Chabelita” y en todo momento apoyó los deseos de fama de Andrea.

Isabel Martínez fue la madre de Andrea Legarreta (Foto: Andrea Legarreta/Instagram)

LOS 57 AÑOS DE MATRIMONIO DE ISABEL Y JUAN

En julio de 2023 los padres de Andrea Legarreta cumplieron 57 años de matrimonio y la famosa actriz usó sus redes sociales para felicitarlos por ese fecha tan importante.

“57 años de matrimonio mis amores! Así de rápido, así de hermoso, luchando, soñando, creciendo, aprendiendo… cuanta vida juntos, cuantas historias y cuantos recuerdos han creado y compartido, celebro su amor amores preciosos, su paciencia y entrega, celebro su lucha, su amor a nuestra familia y a la vida misma!! Celebro su ejemplo”, escribió Andrea.

Publicación de Andrea Legarreta en Instagram (Foto: Andrea Legarreta/historia de Instagram)

LA MUERTE DE ISABEL MARTÍNEZ Y LAS PALABRAS DE ANDREA LEGARRETA

El 30 de julio Andrea Legarreta informaba sobre la lamentable noticia de la muerte de su señora madre. Para ello, usó su Instagram oficial para publicar un sentido mensaje de despedida a su progenitora el cual estuvo acompañado de varias fotografías familiares.

“Nuestro corazón y alma están destrozados… Nuestra reina ahora estará mirándonos con sus dulces ojitos como estrellas desde el cielo… Mami no esperaba despedirte tan pronto… No te decimos adiós porque se que siempre vivirás en nosotros … En nuestro corazón… En nuestra alma… En el brillo de nuestros ojos… No me alcanza la vida para agradecer tu amor infinito … Gracias por TANTO mi preciosa!! Gracias por TODO lo bello que nos regalaste con tu hermosa existencia” (Leer el mensaje completo AQUÍ)

¿DE QUÉ MURIÓ ISABEL MARTÍNEZ?

A pesar del fallecimiento de Isabel Martínez no se sabe si la señora habría tenido algún tipo de problemas de salud.

Tal como lo menciona El Heraldo de México, solo queda esperar a que la actriz pueda dar algunos datos al respecto.

Isabel Martínez y Juan Legarreta, los padres de Andrea Legarreta (Foto: Andrea Legarreta/Instagram)

FICHA PERSONAL DE ANDREA LEGARRETA

Nombre: Andrea Legarreta Martínez

Andrea Legarreta Martínez Fecha de nacimiento: 12 de julio de 1971

12 de julio de 1971 Lugar de nacimiento: Ciudad de México, México

Ciudad de México, México Edad: 51 años

51 años Ocupación: actriz, conductora de radio y televisió

actriz, conductora de radio y televisió Nacionalidad: mexicana

mexicana Estado civil: casada (Erick Rubin)

Andrea Legarreta es una reconocida actriz mexicana (Foto: Andrea Legarreta/Instagram)

MÁS INFORMACIÓN SOBRE ANDRE LEGARRETA E ISABEL MARTÍNEZ

¿QUÉ DIJO ERICK RUBÍN SOBRE SU EXSUEGRA?

Erick Rubín actualmente forma parte de la obra “Vaselina, el músical” donde también participa Andrea Legarreta. En ese sentido, según El Heraldo de México, a la salida de esta puesta en escena el actor brindó algunas palabras sobre el fallecimiento de Isabel Martínez.

“¿Qué les puedo decir, queridos, pues qué les puedo decir?, precisamente voy a ver cómo está la situación, obviamente es algo difícil para todos (...) Fue una persona muy amada por todos un momento complicado, hermanito era una persona muy amada, muy entregada, una persona muy especial para todos”, señaló Rubín según el citado medio.

TE PUEDE INTERESAR UN VIDEO DE ANDREA LEGARRETA

Nicola Porcella y Andrea Legarreta se llenan de elogios