La historia de amor de Andrea Legarreta y Erik Rubín llegó a su fin. Para sorpresa de sus seguidores, el pasado 22 de febrero del 2023, una de las parejas más sólidas entre las celebs de México anunció su separación.

Desde entonces, los actores han recibido muchas muestras de solidaridad a través de sus redes sociales. Lo cierto es que sus fans saben que las estrellas están atravesando un momento difícil por la ruptura, tras más de 20 años juntos y 2 hijas en común.

Pero, ¿cómo se conocieron y por qué se separaron Andrea Legarreta y Erik Rubín? En las siguientes líneas, te revelamos lo que debes saber sobre esta dupla mexicana y su divorcio.

Andrea Legarreta y Erik Rubín junto a sus herederas (Foto: Erik Rubín / Instagram)

¿CÓMO SE CONOCIERON ANDREA LEGARRETA Y ERIK RUBÍN?

Andrea Legarreta y Erik Rubín se conocieron en el año 1999. Ambos se encontraban en la discoteca Vintage y, según Infobae, el integrante de Timbiriche se habría enamorado “a primera vista” de la conductora, quien recién empezaba su carrera en la televisión.

Un amigo en común, Rafael Villafañe, fue quien los presentó. Y, aunque los padres de Legarreta inicialmente dudaron del cantante por su fama de “conquistador”, ellosgadm iniciaron un romance.

Solo algunos meses después, Rubín le pidió matrimonio públicamente a su amada, tras participar en la puesta en escena de la obra “Rent”. Ella aceptó y, al siguiente mes, ya se estaban casando. La boda se realizó el 1 de abril del 2000 en Acapulco, donde acudió su entorno más cercano.

La presentadora televisiva y Erik Rubín se casaron en el año 2000 (Foto: Andrea Legarreta / Intagram)

LA FAMILIA DE ANDREA LEGARRETA Y ERIK RUBÍN

La pareja tuvo a su primera hija, Mía, el 22 de abril de 2005, al poco tiempo de conmemorar su quinto aniversario como esposos. Un par de años después, el 5 de enero de 2007, las celebridades le dieron la bienvenida a su segunda heredera, Nina.

En alguna oportunidad, Andrea confesó que estuvo embarazada antes de la llegada de Mía y Nina, pero el bebé murió durante la gestación. Aunque trató de ser reservada sobre el tema, se sabe que habría sido un varón.

Andrea Legarreta y Erik Rubín junto a sus dos hijas (Foto: Andrea Legarreta / Instagram)

LOS RUMORES DE SEPARACIÓN

En el pasado, se especuló mucho sobre una posible ruptura del matrimonio. Así, en el 2015, ellos compartieron un video en el que desmintieron los rumores de separación. De manera divertida, negaron aquellas habladurías.

Más tarde, en el 2020, Legarreta concedió una entrevista para el canal de YouTube de Yordi Rosado. En esta conversación, admitió que estuvo a punto de separarse de su hasta ahora esposo, pero reconsideró su decisión.

“No pudimos llegar a eso (la separación). Cosa que está muy bien, porque al final del camino, el día de hoy, sí seguimos siendo prioridad de nuestras vidas. No me imagino estar sin él”, afirmó.

¿POR QUÉ SE SEPARARON ANDREA LEGARRETA Y ERIK RUBÍN?

El músico y la conductora utilizaron sus respectivas cuentas de Instagram para compartir un extenso comunicado en el que se sinceraron sobre el fin de su romance, junto a un video en el que se los ve caminar abrazados.

“Hoy hemos decidido compartir algo muy personal… Una decisión que no ha sido fácil y que tomamos hace más de 5 meses y queremos compartirla con quienes nos han acompañado a lo largo de nuestras vidas, en nuestras carreras, en nuestra historia personal, en pareja y familiar…”, inicia el texto.

De inmediato, resaltaron los momentos más importantes que vivieron como familia: “Las parejas nos enamoramos y nos unimos anhelando un ‘para toda la vida’… Somos muy afortunados y dichosos de habernos encontrado y hacer una hermosa vida juntos y vivir momentos maravillosos. Hemos crecido, aprendido mucho y superado momentos muy duros. Y lo más valioso de todo, es que formamos una hermosa familia, mucho mejor de la que soñamos con nuestras hijas Mía y Nina, que son nuestros más grandes tesoros”.

“Un amor que se transforma”

Los mexicanos explicaron que su separación se dio en buenos términos y que no existía ninguna rencilla de por medio: “Hoy sentimos que nuestra historia en pareja se ha transformado. Y desde la más profunda sinceridad, respeto y honestidad, y por el gran amor que nos tenemos, seguiremos amándonos desde otro sitio… Nuestra historia de amor continúa en familia, como padres de nuestras amadas hijas, que son lo que más amamos en la vida y a las que estamos enseñando que una separación de pareja, no es una separación de familia. Que no es un pleito, no existe nada malo, ni turbio y la única razón es la transformación del amor en pareja…”.

Asimismo, confirmaron que seguirán trabajando juntos como socios de sus empresas: “Ellas tienen la certeza de que toda la vida seremos sus padres que las aman, respetan y apoyan por sobre todas las cosas. Seguiremos compartiendo vida juntos y en familia. Seguimos siendo socios de nuestras empresas y tenemos planes de trabajar juntos en proyectos que ya compartiremos… Y sobre todas las cosas, seguimos siendo la familia unida, que se ama, se respeta y se apoya, para que cada uno sea feliz. Esta es una de las decisiones más difíciles y dolorosas que hemos tomado. Ya pasaron unos meses que lo decidimos y estamos tranquilos y en aceptación”.

“Seguiremos viviendo un día a la vez”

Finalmente, dejaron abierta la posibilidad de retomar su relación amorosa en un futuro y pidieron respeto para ellos como familia, al atravesar este proceso tan complicado.

“Hoy no sabemos que suceda con el tiempo (nadie lo sabe). Quizás nos demos cuenta que no fue la decisión correcta y la vida en una de sus vueltas nos sorprenda de nuevo… Mientras tanto pedimos el respeto que merecemos como individuos y familia. Tal y como nuestra historia se merece. En amor, agradecimiento infinito y paz. Nosotros seguiremos viviendo un día a la vez y de la mejor manera”, puntualizaron.

Tras la publicación, las estrellas recibieron el apoyo de muchos amigos artistas, como Galilea Montijo, Paul Stanley, Andrea Escalona, Raúl Araiza, Laura Flores, Benny Ibarra, Marlene Favela y Cecilia Galliano.