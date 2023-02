El pasado viernes 3 de febrero, Pablo Lyle recibió una sentencia de cinco años debido a ser autor de la muerte del sexagenario Juan Ricardo Hernández. A pesar de su variada defensa legal, el estelar de “Verano de amor” recibió tal condena sin aspavientos ni reclamos de por medio.

La farándula mexicana sigue dando de qué hablar tras la condena del actor Pablo Lyle, quien luego de varios años de procesos legales, recibió una condena efectiva de 5 años y 8 meses de libertad condicional.

De este modo, el galán de melodramas recibió el apoyo de diversas figuras de la televisión charra, siendo Ivonne Montero una de las primeras en brindarle su apoyo de manera pública por redes sociales.

Pablo Lyle durante la audiencia este 3 de febrero de 2023 (Foto: Telemundo / Twitter)

A esta voz de fuerzas y muestras de cariño se le suma Andrea Legarreta, quien también dio su opinión respecto a la abrumada situación que se le avecina al histrión.

LA REACCIÓN DE ANDREA LEGARRETA A LA SENTENCIA DE PABLO LYLE

La experimentada actriz no se quedó atrás a la hora de hablar sobre la sentencia de Lyle, y vaya que lo hizo a manera de reflexión. “He leído tantos comentarios en torno a la sentencia de Pablo. Que si el otro señor inició y provocó esto por haber sido el primero en bajarse furioso a golpear la ventanilla del coche dónde viajaba Pablo con su familia”.

Asimismo, reiteró la falta de tino que tuvo el actor y su cuñado durante aquel acto de agresión. “Que el cuñado de Pablo y él no debieron bajarse y reaccionar a la agresión…En fin…Alguna vez lo dije y lo repito. Seres humanos sin maldad, ni la intención de un resultado fatal, movidos por el enojo y no por la razón”.

El actor de "Una familia con suerte" recibió el apyo de sus colegas actorales (Foto: Pablo Lyle / Instagram)

En tal sentido, la actriz dijo: “Un conjunto de decisiones por impulso, que cambiaron por completo la vida de dos familias que no merecían esto…No conocí al señor que falleció, pero el que haya tenido un mal día o una decisión incorrecta o agresiva, no lo hace una mala persona”, advirtió. “Conozco a Pablo hace muchos años y puedo decir que el que tomara una decisión impulsiva, no lo convierte en una mala persona. Pablo sin duda es un buen ser humano, buen hombre, trabajador, buen padre, buen esposo, dulce, divertido, buen compañero. Es un ser humano tan humano e imperfecto como la mayoría de nosotros, que actuó por impulso y jamás hubiera deseado un resultado así. Ninguno merecía este resultado”.

Finalmente, la histrionisa de 51 años le deseó sus mejores deseos a Lyle, puntualizando que desea que el tiempo pase volando para el actor y su familia. “Pablo querido, deseo de corazón que el tiempo pase rápido. Que los años que faltan, sigan siendo de crecimiento humano y espiritual ¡cómo lo has hecho desde ese fatídico día! Y que las dos familias ¡sigan adelante en paz y de la mejor manera! ¡Bendiciones a todos!”.

