Andrea Legarreta, la conductora del programa “Hoy” de Televisa, está felizmente casada con Erik Rubín, exmiembro de la agrupación mexicana “Timbiriche”. Aunque llevan más de 22 años juntos y es el gran amor de su vida, eso no evita que recuerde las épocas previas a que se conocieran. Por su puesto, al ser una mujer tan atractiva, tuvo más de un pretendiente y uno de ellos fue Luis Miguel.

La actriz y presentadora inició su trabajo frente a cámaras desde muy joven. A los 2 años ya aparecía en comerciales de televisión. Posteriormente, formó parte de diversos proyectos como “Plaza Sésamo”, “Vivan los niños”, “Baila conmigo”, entre otras más.

Andrea ha encantado al público con su talento, pero también a varios solteros codiciados de la época. Algunos trataron de conquistarla, como fue el caso del cantante de “La incondicional”.

En una ocasión, la conductora confesó que se más joven “babeaba” por Luis Miguel, pues era un artista encantador. Dejó claro que en ese momento no hubo ningún acercamiento entre ellos, lo que dejó la situación como un mero amor platónico de la adolescencia. Sin embargo, sus caminos volverían a juntarse de más grandes.

Andrea Legarreta y Diego Boneta posan juntos. El actor interpretó a Luis Miguel en la serie de Netflix (Foto: Andrea Legarreta / Instagram)

LA VEZ QUE RECHAZÓ A LUIS MIGUEL

Andrea Legarreta narró que en una ocasión coincidieron en un restaurante de Acapulco y Luis Miguel amablemente se acercó a su mesa a saludarla y a su familia. Incluso se quedó conversando por algunos minutos y luego regresó a su mesa.

Cuando ella se retiró del restaurante, pensando que la velada había finalizado, se acercó una persona del equipo de seguridad del “Sol de México” para invitarla a una cena en la casa del cantante. Aunque se vio tentada a aceptar, dado el fanatismo que había sentido por él antes, decidió rechazar la invitación.

¿POR QUÉ RECHAZÓ A LUIS MIGUEL?

Andrea Legarreta rechazó a Luis Miguel pues, en ese momento, ella tenía novio y, siendo muy fiel a su relación, no estaba interesada en conocer a alguien más.

Poco tiempo después, la conductora se arrepintió de esta decisión, pues más tarde rompió con su novio porque este le fue infiel. No se conoce de quién se trataba, pero lo que sí sabemos es que se llamaba Eduardo.

“Sí me arrepentí, me arrepentí con el paso de los años porque yo tenía novio, Eduardo, duré con él como siete años y cacho, una vida y entonces yo lo quería mucho, yo dije ‘¿por qué voy a salir?’ aunque sea a cenar, ya después quién sabe que…' pero aclaro, no te digo que me haya propuesto nada Luis Miguel, para que no se malinterprete, pero dije ‘tengo novio, no, muchas gracias, no puedo’ y con los años este novio me puso los cuernos”, recordó la presentadora de 50 años, ahora tomándolo como una divertida anécdota.

Aunque muchos de sus fanáticos se quedaron preguntándose, ¿Qué hubiera pasado si hubiera aceptado la invitación de Luis Miguel?