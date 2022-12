Isabel Preysler es la reconocida socialité y presentadora de televisión hispano-filipina que anunció, recientemente, su separación del escritor peruano Mario Vargas Llosa. Vale precisar que ambos mantuvieron una larga relación sentimental, que los convirtió en una destacada pareja entre las celebs de España.

Sin embargo, antes de la llegada del Premio Nobel de Literatura a su vida, Preysler estuvo casada 3 veces y tuvo 5 hijos: Chábeli Iglesias, Julio Iglesias Jr., Enrique Iglesias, Tamara Falcó y Ana Boyer Preysler.

¿Quieres conocer a todas las parejas que ha tenido Isabel Preysler? A continuación, descubre quiénes han sido los amores de la “Reina de corazones”.

¿QUIÉNES HAN SIDO LAS PAREJAS DE ISABEL PREYSLER?

1. Julio Iglesias

Isabel Preysler conoció a Julio Iglesias cuando tenía 17 años. Ella llegó a España procedente de Filipinas y coincidió con el cantante en una fiesta organizada por Tomás Terry.

“En aquella época, éramos muy jóvenes, felices, audaces… Todo nos parecía bonito y sin complicaciones ni consecuencias y resultaba muy fácil enamorarte. Julio, ya entonces, tenía muy claro que ‘el que más amaba era el más feliz’…”, le dijo Isabel a ¡Hola! sobre esta relación.

Ambos se casaron en 1971 y fue todo un acontecimiento mediático. La pareja tuvo tres hijos: Chábeli (1971), Julio José (1973) y Enrique (1975). Finalmente, en medio de rumores de infidelidad, el matrimonio se separó en 1978.

Años después, Preysler le confesó a Vanity Fair algunos secretos sobre su boda: “Podría decir que nos casamos porque estábamos enamorados y sería verdad, pero lo cierto es que me quedé embarazada. Entonces parecía una tragedia no pasar por vicaría. El cura que nos casó a Julio y a mí, el 20 de enero de 1971, declaró que nunca había visto a una novia llorar tanto en su vida, estar tan, tan triste. Simplemente sentía que no era el momento todavía”.

Julio Iglesias se casó con Isabel Preysler en 1971 (Foto: EFE)

2. Carlos Falcó

El segundo esposo de Isabel Preysler fue Carlos Falcó, marqués de Griñón. Ellos se conocieron en una sesión privada de la película “Fiebre del Sábado Noche”, junto a unos amigos.

Su matrimonio se festejó en el año 1980 y, un año luego, le dieron bienvenida a su hija Tamara. De acuerdo con las declaraciones de la socialité a ¡Hola!, la personalidad de su ex era algo que recordaba: “No puedo pensar en una sola cosa. Nos hemos reído mucho juntos. Tenía un enorme sentido del humor…”.

Rompieron en el año 1985. Según diversos medios españoles, este romance le permitió a Isabel rodearse de la clase alta del país europeo y de grandes políticos y empresarios.

3. Miguel Boyer

Durante su relación con Falcó, Isabel Preysler conoció a Miguel Boyer. En ese entonces, él era ministro de Economía y aún estaba casado con Elena Arnedo. Tras sus separación, celebraron su matrimonio el 2 de enero de 1988.

Fruto de esta unión nació Ana Boyer, la quinta hija de la celebridad. La pareja vivió junta durante 25 años, hasta la muerte del político, el 29 de septiembre de 2014.

Para Isabel, según ¡Hola!, lo más duro de esta historia de amor fue “sin duda alguna para él y para todos los que le rodeábamos, su enfermedad durante dos años y ocho meses”.

Isabel Preysler y Miguel Boyer en un evento público durante el 2002 (Foto: AFP)

4. Mario Vargas Llosa

Isabel Preysler y Mario Vargas Llosa se conocieron en 1986, pero no fue hasta el año 2015 en el que iniciaron un romance. Ellos coincidieron en un viaje a Londres patrocinado por la empresa Porcelanosa, organizada por el príncipe de Gales. Desde entonces, protagonizaron un noviazgo que duró 8 años.

Ellos nunca se casaron, por lo que Isabel manifestaba previamente que estaban “juntos única y exclusivamente porque nos queremos y somos felices (...) Como dice Mario, el amor es la experiencia más intensa y la que más enriquece la vida”.

No obstante, en diciembre del 2022, Preysler anunció su separación a la revista ¡Hola!: “Hemos decidido poner fin a nuestra relación sentimental”. De acuerdo con el medio, los “celos infundados” del escritor y el desgaste en la convivencia serían las principales causas de esta ruptura.