Carlos Cuevas es la estrella de “Smiley”, la serie LGBT+ que llegó a Netflix el pasado 7 de diciembre. En la ficción, el actor interpreta a Álex, un joven que se enamora de Bruno, personaje al que le da vida Miki Esparbé.

Como sabemos, el artista saltó a la fama al interpretar a Pol Rubio, un muchacho bisexual que fue parte del reparto de “Merlí” y tuvo el rol protagónico en el spin-off “Merlí. Sapere aude”.

Ahora, el nuevo papel del actor ha generado diversas dudas sobre su vida personal. Por ejemplo, algunas personas se preguntan: ¿quién es la pareja de Carlos Cuevas? Así, a continuación, te revelamos lo que sabemos sobre la situación sentimental del español.

¿QUIÉN ES LA PAREJA DE CARLOS CUEVAS?

En marzo de 2019, Carlos Cuevas concedió una entrevista para El Mundo, donde fue cuestionado sobre su vida sentimental. En la publicación, se resaltó que al actor “no se le ha relacionado con ninguna pareja desde que empezó su carrera profesional”.

En ese sentido, el joven intérprete manifestó: “No, no tengo novia ahora mismo. Estoy trabajando mucho y no tengo apenas tiempo”.

Desde entonces, ha evitado referirse a asuntos propios de su intimidad. Siguiendo esa línea, en diálogo con el portal Ara, aclaró que lo que más valoraba era la privacidad.

“Lo más preciado que tenemos es la intimidad. Yo me encargo de que aquello que se sabe de mí sea hasta donde yo quiero. Nadie sabe con quién vivo, nadie sabe con quién duermo”, aseguró en la nota publicada en agosto de 2022.

De esta manera, queda claro que no está en los planes de la celebridad revelar la identidad de su pareja, si es que la tiene.

El actor valora mucho su privacidad (Foto: Carlos Cuevas / Instagram)

¿QUÉ DIJO CARLOS CUEVAS CUANDO FUE CUESTIONADO SOBRE SU SEXUALIDAD?

Tras haber personificado en la ficción a Pol Rubio, un integrante del colectivo LGBT+, Carlos Cuevas ha sido cuestionado sobre su sexualidad en diversas ocasiones. Esto se repitió cuando le dio vida a Alonso Aldama, personaje gay en la miniserie “Alguien tiene que morir”, y actualmente, por su papel en “Smiley”.

Así, en el 2020, indicó que no estaba de acuerdo con que se asumiera la orientación sexual de las personas. “Yo nunca me he pronunciado alrededor de mi orientación sexual personal, no sé por qué se me asume una orientación sexual u otra. Pienso que es chulo que podamos interpretar a tantos personajes como se nos dé la oportunidad y que la orientación sexual personal de un actor no sea una barrera”, le dijo a E-cartelera.

El actor reafirmó su postura en el año 2022, cuando dio una entrevista para la Cadena SER y le preguntaron: ¿quién puede interpretar a dos protagonistas homosexuales?

“El debate es profundamente lícito. Lo escuchamos, lo entendemos y solo podemos hacer más que escucharlo y empatizar (...) Pero la naturaleza de nuestro trabajo tiene que ver con el pacto ficcional. Ese es el origen. Y que la comunidad LGTBI o las personas trans o personas racializadas deban formar parte y estar visibilizadas dentro de esta industria no tiene por qué necesariamente ser para hacer de ellas mismas (...) No puede pasar tampoco por encima de la vida privada y del respeto a la intimidad de muchos actores”, puntualizó.

Carlos Cuevas como Álex en la serie “Smiley” (Foto: Netflix)

¿CÓMO VER “SMILEY”?

“Smiley” está disponible en Netflix desde el miércoles 7 de diciembre de 2022, por lo tanto, para ver la nueva serie solo se necesita una suscripción a la popular plataforma de streaming. Accede desde este enlace.

Mira aquí el tráiler de la producción protagonizada por Carlos Cuevas y Miki Esparbé.