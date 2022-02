La artista y activista LGTB Isabel Torres, conocida interpretar a Cristina Ortiz en la serie española “Veneno”, falleció el viernes 11 de febrero de 2022 a los 52 años, debido a un cáncer de pulmón, según comunicaron sus familiares a través de su cuenta oficial de Instagram.

“Despedimos a Isabel. Aunque su familia y amigos sentimos profundamente su pérdida, sabemos que allá donde vaya se divertirá como solo ella sabe. Gracias por todas las muestras de cariño y preocupación. Se ha marchado sintiéndose muy querida y arropada”, escribieron.

La actriz y presentadora de televisión nacida en Las Palmas de Gran Canaria en 1969, estuvo ligada al mundo del espectáculo desde que participó en la película “Fotos” de 1996. En 2005 fue la primera candidata transexual a Reina del Carnaval de su lugar de origen y tres años después participó en “Camino a la locura”.

En 2010, Isabel Torres presentó el programa veraniego de Antena 3 “Nos vamos pa la playa”, pero sin duda, fue gracias a su interpretación de La Veneno en la serie creada por Javier Ambrossi y Javier Calvo que adquirió fama internacional y ganó el Premio Ondas 2020 a Mejor actriz de ficción.

En marzo de 2020, Isabel Torres anunció que padecía cáncer de pulmón con metástasis en los huesos (Foto: Isabel Torres/ Instagram)

¿DE QUÉ MURIÓ ISABEL TORRES?

En marzo de 2020, Isabel Torres anunció que padecía cáncer de pulmón con metástasis en los huesos, lo que le impidió recoger su premio Ondas por la ficción de Los Javis. “Mi cuerpo no puede afrontar el éxito de la serie”, indicó en su momento.

El 15 de noviembre 2021, la actriz española publicó un video de despedida donde contaba que los médicos le habían dado “dos meses de vida”. “Este es el último vídeo que voy a hacer por lo pronto para mis seguidores, para todos mis fans y lo voy a dejar colgado en la red porque he estado muy malita y quería decirles cómo estoy. He tenido un poquito más de metástasis en los huesos y por eso he estado ingresada en el hospital, aunque ahora estoy en casa de mi mejor amiga Maru, que es como mi hermana. Me está cuidando”.

“En principio, me han dado dos meses de vida, vamos a ver si los supero y, si no, qué vamos a hacer. Ahora se me murió un primo hace poquito, la vida es así de caprichosa”, se lamentaba. Además, también agradeció a sus fans por su apoyo incondicional.

Asimismo, agregó: “La vida es bonita y hay que vivirla. Si salgo de esta me volveré a conectar y si no salgo, ha sido un placer vivir esta experiencia llamada vida. Un beso muy grande, cuídense muchísimo. Nos vemos pronto si Dios quiere y si no, nos vemos en el cielo”.

ASÍ DESPIDIERON A ISABEL TORRES

De acuerdo al obituario de Canarias 7, Isabel Torres “nacida el 14 de julio de 1969, en Las Palmas de Gran Canaria, no ha cesado ni un solo segundo de luchar por cumplir sus sueños y por romper todas las barreras que se ha encontrado a su paso. En 1996 una joven Isabel Torres se convertía en la primera mujer transexual de Canarias en adecuar su DNI a su identidad de género, gracias al reconocimiento del Tribunal Superior de Justicia de Canarias, sin necesidad de acudir al Supremo”.

En tanto, los creadores de “Veneno” le dedicaron unas tiernas palabras de despedida: “Joder. No. Isabel. Te quiero, te respeto, te admiro y te echaré tanto de menos… Gracias por todo lo que nos has dado”, ha escrito Javier Calvo. “Eres esfuerzo, talento, valentía, belleza. Poder. Para siempre te llevo dentro. Descansa, mi amor”, agregó Javier Ambrossi.

Daniela Santiago y Jedet, las actrices que encarnaron a Cristina Ortiz en las otras dos etapas de su vida también le dedicaron palabras de despedida. “Vuela alto valiente compañera. Gracias por lo vivido, gracias por todo. Mi corazón está roto”, escribió Jedet.