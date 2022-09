Ivonne Montero, la ganadora de “La casa de los famosos 2″, está feliz por una razón especial. Y es que su hija Antonella, quien nació con una anomalía en su corazón y ha tenido que someterse a varias cirugías a corazón abierto, se encuentra estable de salud.

Si bien Ivonne Montero ha demostrado ser una mujer fuerte y polémica en “La casa de los famosos”, donde tuvo peleas con Daniella Navarro y Laura Bozzo; también tiene su lado sensible. La actriz mexicana lucha por la salud de su hija Antonella, quien tiene un delicado problema en el corazón, desde muy corta edad.

Según reveló Ivonne Montero en su cuenta de Instagram, su hija de 9 años no tendrá que pasar de momento por el quirófano para someterse a una nueva cirugía. Y es que la pequeña Antonella viene sometiéndose a varios procedimientos quirúrgicos que le permiten tener una mejor calidad de vida. ¿Qué más dijo la actriz mexicana? Aquí te lo contamos.

Ivonne Montero y su hija Antonella en la playa (Foto: Ivonne Montero/ Instagram)

¿QUÉ PROBLEMA TIENE EN EL CORAZÓN LA HIJA DE IVONNE MONTERO?

La hija de Ivonne Montero nació con una anomalía en su corazón por lo que, desde muy corta edad, la pequeña tiene que someterse a varias cirugías a corazón abierto que le permiten mantenerse con buena salud, según reveló People en Español.

A través de una trasmisión en vivo en su cuenta de Instagram, la ganadora de “La casa de los famosos 2″ compartió con sus seguidores una buena noticia. Y es que, según los últimos exámenes médicos, su hija se encuentra estable y no tendrá que someterse a otra cirugía.

“Hay como unos indicadores que se aproxima [la cirugía], que era lo que nos temíamos, pero le van a volver a hacer un estudio en noviembre y vamos a ir viendo y aclarando el panorama, pero Antonella está muy, muy bien”, dijo la actriz mexicana, visiblemente contenta.

La hija de Ivonne Montero nació con una anomalía en su corazón (Foto: Ivonne Montero/ Instagram)

Ivonne Montero explicó que el ventrículo derecho del corazón de su hija ha estado trabajando porque en esa zona le falta una “valvulita” que la ayuda. Es por ello que tienen que monitorearla contantemente.

“Sí hay un detalle que el ventrículo derecho de su corazoncito ha estado trabajando de más porque justamente le falta esa valvulita, esa prótesis, entonces ha crecido como más esa zona, que es lo que nos va a determinar en qué momento viene la cirugía”, detalló.

La hija de Ivonne Montero ha tenido que someterse a varias cirugías a corazón abierto desde corta edad (Foto: Ivonne Montero/ Instagram)

“En los niños, me explicaban ayer, se trata de retrasar lo más posible porque como es una prótesis obviamente no crece conforme al cuerpo de mi nena y pues va a llegar un momento en que en su crecimiento la valvulita, esta prótesis, va a quedar cortita, entonces en los niños procuran que sea lo más tarde posible para no tener que estar entrando continuamente al quirófano de acuerdo a su crecimiento porque son cirugías a corazón abierto”, agregó.

Finalmente, Ivonne Montero se mostró optimista frente a los resultados médicos: “entonces todavía estamos dentro del rango positivo para que Antonella siga sin esa prótesis”.