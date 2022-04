Según lo planificado meses antes, J Balvin tenía programado iniciar una nueva gira en Estados Unidos este martes 19 de abril, pero una serie de factores han provocado que se tome la difícil decisión de posponer los conciertos, entristeciendo a sus miles de fanáticos que ya tenían un boleto adquirido.

En un comunicado publicado en sus cuentas de redes sociales, el colombiano dio la mala noticia y reveló algunas razones por las que, en conjunto con su equipo de trabajo, optaron por dar un paso al costado con el inicio de de su gira y trasladarla para otra fecha, aunque aún no se ha revelado para cuándo.

En la presente nota desglosaremos la comunicación de J Balvin par entender el porqué de esta decisión y, de la misma manera, mencionaremos qué sucederá con aquellas personas que ya habían comprado un ticket para algunos de los conciertos que se habían anunciado con mucho tiempo de anticipación.

El cantante colombiano, J Balvin, anunció que se posterga el inicio de su gira por Estados Unidos (Foto: Angela Weiss / AFP)

¿POR QUÉ J BALVIN POSPUSO EL INICIO DE SU GIRA?

En el extenso mensaje publicado por el artista urbano en su cuenta de Instagram se hace referencias a problemas que se han generado debido a todos los retrasos relacionados con la pandemia de la COVID-19, llevando al cantante a optar por pensar un poco mejor las cosas y posponer el inicio de su gira.

“Durante este año pasado hemos trabajado incansablemente para ofrecerles un show sin igual donde todos se sientan bienvenidos a la fiesta de cada presentación en la gira Jose Tour USA. Sin embargo, la covid-19 ha causado unos desafíos de producción imprevistos que no me permitirán mantener mi promesa de darles el mejor espectáculo posible. Ustedes merecen lo mejor, así que he tomado la difícil decisión de posponer la gira”, se puede leer en las plataformas de J Balvin.

Sin embargo, el portal de People ha obtenido una versión más extensa, señalando que el artista dse percató de los problemas de producción la semana pasada cuando comenzó a ensayar. Allí fue que vio los problemas con parte del diseño y montaje, así como con el escenario de, en esta oportunidad, sería de360 grados.

¿QUÉ PASARÁ CON LOS BOLETOS YA COMPRADOS?

En el mismo comunicado de redes sociales, el cantante indica que los tickets que han sido adquiridos hasta la fecha seguirán siendo válidos para cuando se haga una nueva programación de los recitales que dará a lo largo de su gira por Estados Unidos.

Eso sí, también dejó claro que aún no se han hecho las reprogramaciones y que estas serán anunciadas en las próximas semanas, cuando ya se tenga todo listo.

“Mi equipo continúa trabajando con cada uno de los detalles y les daremos las nuevas fechas dentro de unas semanas. Tus tickets seguirán siendo válidos. Me siento agradecido por todo su amor y apoyo y a la misma vez estoy muy emocionado por reencontrarme con cada uno de ustedes en el camino para celebrar juntos y continuar con las vibras en alta”, finalizó.