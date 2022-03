Sin duda alguna, el espectáculo internacional está de cabeza desde que Residente sacó una canción de una sesión realizada con el productor argentino Bizarrap pues en ella ha descargado una muy fuerte crítica en contra de su colega J Balvin, con quien mantiene una pelea que se originó en las redes sociales.

El tema y la letra muy potente ha dado la vuelta al mundo en poco tiempo. Por ejemplo, en la plataforma de YouTube ha alcanzado más de 22 millones de reproducciones en 24 horas, convirtiéndose en la principal tendencia musical en varios países, principalmente, de América Latina y Europa.

Además, en otras redes como Facebook, Instagram y Twitter no hay otro tema relacionado con el espectáculo que se haya llevado tanta atención en las últimas horas, alcanzando a ser el viral del momento. Es más, la canción y todos los golpes que Residente da en ella han ocupado un espacio importante en los medios de comunicación.

Aunque todo el mundo esté oyendo la canción y converse de la misma, muchos no saben por qué estos artistas urbanos están peleados y desde cuándo pues no es algo tan frecuente que personajes de su renombre se manden tremendas frases para nada indirectas.

Residente y Bizarrap lanzaron tremendo tema en contra de J Balvin (Foto: YouTube)

POR QUÉ RESIDENTE Y J BALVIN ESTÁN PELEADOS: EL ORIGEN DE LA ENEMISTAD

Residente y J Balvin no acumulan un odio o un rencor desde hace años, así que se podría afirmar que su pelean es algo relativamente reciente. Es más, hubo oportunidades en las que han compartido eventos juntos, viendo que había una relación de respeto entre ambos.

Todo empezó en septiembre de 2021 cuando se conocieron las nominaciones de los Latin Grammys y J Blavin, por alguna razón que confunde mucho hasta ahora, pidió boicotear la producción de dicha ceremonia, asegurando que los organizadores no respetaban a los artistas urbanos y que solo los usaban para tener rating.

“Los Grammys no nos valoran pero nos necesitan. Es mi opinión y nada contra los otros géneros porque se merecen todo el respeto. Pero ya el truco está aburrido. Les damos rating, pero no nos dan el respeto. (Pd. Estoy nominado para que no vengan que estoy dolido)”, escribió en Twitter, aunque luego borró aquella publicación.

No pasó mucho tiempo después para que Residente salga públicamente a responder al colombiano, manifestando su disconformidad con aquellas palabras debido a que en esa ceremonia se iba a homenajear a Rubén Blades y poniendo como ejemplo su caso, ya que él, siendo cantante urbano, tiene 31 Latin Gammys.

Además, en su respuesta en redes sociales hizo una comparación que fue clave en todo este conflicto. Residente comparó a J Balvin como un carrito de hot dogs, que a todo el mundo le gusta, pero que esa misma gente lo deja de lado cuando quiere comer algo de verdad.

Luego de aquel momento, J Balvin publicó en Instagram unas fotografías en un puesto de hot dogs, haciendo referencia a las palabras de Residente, quien parece haberse enfurecido por aquel post en las plataformas sociales.

El puertorriqueño volvió a usar sus redes para contestar a esa publicación de J Balvin, dando a entender que el colombiano lo había llamado para pedirle que elimine su primer video y comprometiéndose a que él ya no iba a subir nada relacionado a esa discusión.

