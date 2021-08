Ya viene la última temporada de “Luis Miguel, la serie” por Netflix, donde se contará más sobre la vida íntima de “El Sol”, lo que incluye romances y la relación que sostuvo con Mariah Carey. El nombre la actriz que interpretará a la cantante neoyorquina ha sido relevado y aquí que contamos de quién se trata y todos los detalles sobre su vida.

Aunque hubo muchos rumores sobre su salida, se confirmó la participación de Diego Boneta como Luis Miguel; también estarán Plutarco Haza como Humberto, Sebastián Zurita como Alex; Carlos Ponce como Miguel; Mauricio Abad como Sergio y Antonio Mauri como Julián. Se reveló también quién dará vida a uno de los grandes y populares amores del cantante mexicano. Aquí te lo contamos.

¿QUIÉN ES JADE EWEN, LA ACTRIZ QUE HARÁ DE MARIAH CAREY EN “LUIS MIGUEL, LA SERIE”?

Jade Ewen interpretará a Mariah Carey en la segunda temporada de "Luis Miguel: La Serie" (Foto: Jade Ewen/ Instagram)

La actriz que dará vida a la cantante estadounidense Mariah Carey es Jade Ewen, una actriz y cantante de 33 años es originaria de Reino Unido y tiene ascendencia jamaiquina. Ella no ha ocultado se emoción de interpretar a la famosa. “Mi ídola absoluta. Mi razón para cantar y mi mayor inspiración. Su fuerza, talento y fe son incomparables. ¡Qué reina absoluta!”, escribió en Instagram junto con la imagen del libro de Mariah Carey, al que Diego Boneta le dio like.

¿DÓNDE CRECIÓ?

Jade Ewen nació y creció en Plaistow (Inglaterra).

SUS PADRES

Su padre es Trevor, de ascendencia italiana; y su Carol Ewen es jamaicana. Su papá es ciego y parcialmente sordo, mientras que su mamá tiene una discapacidad visual. Jade ha sido la cuidadora de sus padres y sus hermanos menores, Kiel y Shereen.

SU NOVIO

Jade Ewen tiene una relación de varios años con el actor Daniel de Bourg, con quien se comprometió en el 2018, cuando ella tenía 30 años y él 41. La pareja se conoció durante la obra “Aladdin” en el teatro Prince Edward.

MASCOTAS

Tiene dos mascotas a las que llama sus ángeles peludos.

ESTUDIOS

Jade Ewen, desde pequeña comenzó a cantar y tomar clases de baile. Asistió a la Academia Brampton Manor antes de ingresar becada a la Escuela de Teatro Sylvia Young (SYTS). Como estudiante, durante esos años, apareció en producciones televisivas y comerciales. Llegó a grabar un DVD de baile para niños y apareció en el videoclip de What I Go to School For de Busted.

CARRERA DE CANTO Y ACTUACIÓN

La multifacética Jade Ewen actúa desde 2001. Comenzó su carrera musical en 2005 con el grupo Trinity Stone, el cual se separó en 2007. Alcanzó la fama por su participación en el Festival de la Canción de Eurovision en 2009 y este año lanzó su segundo sencillo titulado “My Man”, para después ser parte del grupo Sugababes.

En cuanto a su carrera como actriz sabemos que participó en la serie “La vida cambia”, interpretando a Anggie Trackery. Unos años después, fue la princesa Jasmine en el musical “Aladdin” en el teatro Prince Edward.

¿CÓMO ES LA HISTORIA DE AMOR DE LUIS MIGUEL Y MARIAH CAREY?

Luis Miguel y Mariah Carey se conocieron en los puntos más altos de sus carreras a finales de los 90 gracias a amigos en común que los presentaron. Se conocieron en Aspen, Colorado a finales de 1998 y, desde entonces, mantuvieron una relación de tres años. ¿Por qué se separaron? La mediática pareja se separó en 2001 por los rumores de una supuesta infidelidad por parte de Mariah Carey con Eric Benét, ex esposo de Halle Berry. Mariah pasó por una profunda depresión luego de finalizar su vínculo con el cantante mexicano.

