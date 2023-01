Hace unos días, la famosa actriz transgénero española Jedet denunció que el productor Javier Péres Santana, responsable de la cinta “Mi vacío y yo”, la había acosado sexualmente durante la fiesta posterior a la gala de los Premios Feroz 2023 en Zaragoza.

De acuerdo con Carmen Jedet Izquierdo Sánchez, nombre completo de la celeb de España, la habrían tocado sin su consentimiento durante el after party, y no solo a ella, sino que existiría otra persona que no se animó a presentar su denuncia por miedo a los comentarios que se podrían presentar en medios sociales.

Tras la denuncia contra el productor, este fue detenido la noche del mismo domingo 29 y el Juzgado número 6 decidió darle libertad con cargos, por lo que Pérez estará sometido a los procesos de investigación para determinar qué ocurrió en la fiesta.

Las malas noticias no terminan allí para el productor español, pues además de ser suspendido de los Premios Feroz, varios colaboradores se han sumado a Jedet y confirmado la reprobable conducta sexual que tendría durante los eventos.

LAS DENUNCIAS CONTRA JAVIER PERÉS SANTANA

Bob Pop

El escritor también se encontraba en las celebraciones del Espacio Ebro del Parque del Agua durante el evento en el que el productor habría acosado a Jedet.

“Yo estaba hablando con gente y él vino como tres veces a intentar comerme la boca sin mi permiso mientras yo le esquivaba como podía pero, ¿sabes qué pasa?, que yo en ningún momento pensé que eso se podía denunciar. Pensé, ‘bueno, pues me ha tocado mi cuota de borracho baboso que te toca en todas las fiestas’ y te aguantas”, explicó para “Hoy por Hoy”.

Marc Ferrer

De acuerdo con el director de cine, el lamentable momento ocurrió durante la fiesta del 2022 de los Premios Feroz, donde Perés Santana le habría realizado tocamientos sin su consentimiento.

“El año pasado yo también viví en primera persona el acoso de este señor en los Feroz. Me intentó besar en la boca y en el cuello y tocar el culo. Conmigo estuvo así en dos ocasiones durante toda la noche. Y todo el rato preguntándome qué tenía que hacer para acostarse conmigo”, comentó en sus redes sociales.

El director, que indicaría “Olé Jedet por denunciar”, también aseguró que la situación llegó a comprometer a su pareja, quien lo acompañaba en el evento.

“Cuando nos vimos en los Feroz volvió a ponerse pesado conmigo porque quería hacer un trío conmigo y con mi novio. Se enfadó con nosotros y yo me enfadé con él. Fue desagradable e incómodo y ya me he distanciado de él”, añadió.

Marc Ferrer fue uno de los personajes que acusó a Javier Perés Santana (Foto: jordisanzangrill / Instagram)

Bibiana Fernández

En conversación con “El programa de Ana Rosa”, la actriz indicó que hubo un momento en el que el productor habría intentado besarla.

“Hubo un momento en que alguien me dio un pico, pero también ‘La Terremoto’ me dio seis picos esa noche. Hubo como un segundo intento que me pareció que iba un poco más allá, pero no sé si es el mismo hombre”, explicó.