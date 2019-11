Decidido a hacer respetar su imagen, el famoso rapero Jay-Z demandó a un pequeño sitio web comercial en Australia por haber usado su nombre y la letra de su canción “99 Problems” en libros infantiles.

El diario australiano The Age afirmó Shawn Carter, más conocido por su nombre artístico Jay-Z , presentó la demanda ante la corte federal australiana el 22 de noviembre, acusando a The Little Homie de violar el derecho a la propiedad intelectual. De esta manera, la pareja de Beyoncé se mostró en contra de la venta del libro de aprendizaje y un cuaderno para colorear con el título: “A B to Jay-Z”.

El medio explica que el rapero decidió poner mano dura definitivamente pues le pidió a la compañía que dejara de vender estos libros en marzo de 2018 pero esta última siguió usando su retrato y sus letras de forma "deliberada y con conocimiento".

La contraportada de estos dos abecedarios, que se consideran de “inspiración hip hop”, retoma parte de la letra de la conocida canción del artista estadounidense, según una foto de estos libros publicada en el sitio web The Little Homie.

Jay-Z, pareja de Beyoncé, se mostró en contra de que la compañía se haya aprovechado de su imagen para generar ventas. (Foto: EFE)

AFP precisa que en cada página de estos libros hay un retrato de una estrella de hip hop y el de Jay-Z aparece en la última, para ilustrar la letra Z.

El uso del nombre, la imagen y la letra de las canciones del rapero "daña la reputación y la buena voluntad de Carter", afirma la acusación.

Tanto los abogados de The Little Homie como los del rapero Jay-Z han declinado hacer comentarios al respecto. La primera vista judicial está prevista el 6 de diciembre.

