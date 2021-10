La tercera temporada de “Sex Education” nos ha dejado la aparición de nuevos personajes que le han dado otro realce a la serie de Netflix. Entre estos rostros podemos encontrar a la directora Hope Haddon, interpretada por Jemima Kirke, quien llega al mundo de Moordale para hacer algunos giros necesarios. A propósito de ello, te contamos un poco más sobre quién es, su carrera y otros detalles de la actriz británica.

Pese a que ahora, Jemima Kirke goza de popularidad por su papel en la serie que se transmite por la plataforma de streaming, debemos saber que ella antes se hizo conocida por su interpretación en “Girls”, dándole vida a la imprudente y despreocupada Jessa Johansson.

Jemima Kirke es la directora Hope en "Sex Education", quien llegó a Moordale para salvar la reputación de la escuela (Foto: Netflix)

¿QUIÉN ES JEMIMA KIRKE?

Jemima Kirke nació en la ciudad de Londres el 26 de abril de 1985. Ella es hija del baterista Simon Kirke y Lorraine Dellal, dueña de una tienda vintage, la cual opera en Nueva York. Esta boutique es famosa por haber vestido a varios actores de la serie “Sex and the City”.

En varias oportunidades, Kirke ha manifestado que se considera artista antes que actriz, pues se graduó en arte y es licenciada en Bellas Artes por la Escuela de Diseño de Rhode Island. Sin embargo, con 24 años, ella empezó en el mundo de la actuación debido a favores que le hizo a varios de sus amigos.

En ese grupo se encontraba Lena Dunham, quien le pidió que forme parte del largometraje “Tiny Furniture”, pues en ese momento no había presupuesto para contar con actores profesionales. Después de esta experiencia, en el 2005 prestó su voz para la producción “Smile for the Camera”.

Para ese entonces, Kirke también se dedicaba por grandes periodos a la pintura, no era una actriz pese a que ya había participado en el piloto de su amiga, que dicho sea de paso, a pesar de tener éxito, no recibió ningún tipo de pago por la colaboración.

Años más tarde, desde el 2012 hasta abril de 2017, Kirke participó en el programa de televisión “Girls”, producido también por su amiga de secundaria. Esta ficción la llevó a la fama y la hizo madurar como actriz, junto a otros colegas como Dunham, Zosia Mamet, Allison Williams y Adam Driver.

“No soy para nada sentimental, y en el último día de filmación, estaba como:’ Oh Dios, ¿tengo que abrazar a todos? Pero después de mi última escena volví a mi camerino y pensé:’ Oh mierda, creo que voy a llorar ’, contó en aquel entonces a la periodista Jane Mulkerrins.

Lena Dunham, Jemima Kirke, Zosia Mamet y Allison Williams protagonizaron la serie "Girls" (Foto: HBO)

VIDA PRIVADA DE JEMIMA KIRKE

En el 2009, la actriz de “Sex Education” se casó el abogado Michael Mosberg. De dicha unión, en el 2010, nació su primera hija Raphaella Israel. Dos años después tuvo a su segundo bebé, Memphis Kirke. Tras siete largos años de matrimonio, en el 2016, Kirke anunció su separación.

NOVIO DE JEMIMA KIRKE

Desde el 2017, Jemima Kirke se encuentra en una relación con el músico de nacionalidad australiana, Alex Cameron. A través de las redes sociales, los artistas comparten los lindos momentos que viven juntos.

FOTOS DE INSTAGRAM DE JEMIMA KIRKE