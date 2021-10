Casi siempre cuando una película o programa de televisión nos gusta, empezamos a buscar más producciones en dónde podamos hallar a los actores que formaron parte de aquella realización que nos cautivó. Es por ello que ahora te vamos a contar en qué otros trabajos puedes ver al elenco de “Sex Education”, la serie de Netflix que ha cautivado a millones desde su lanzamiento.

El éxito de la apuesta de Netflix está marcado básicamente en las historias que aborda, su identificación con temas como lo que tienen que ver con el movimiento LGTBI. Además, la trama tiene un toque de comedia conmovedora; el cual ha sido posible lograr gracias al estupendo elenco que tiene la producción. La mezcla de jóvenes talentos y actores experimentados es otro punto a favor de “Sex Education”.

PELÍCULAS Y SERIES DONDE HA PARTICIPADO EL ELENCO DE “SEX EDUCATION”

“GIRLS” DE HBO (JEMIMA KIRKE)

Jemima Kirke tiene el papel de Hope Haddon en “Sex Education”. Ella es la nueva directora de la escuela de Otis. La joven y estricta profesora ingresa a Moordale para intentar salvar la reputación del centro de estudios.

Kirke en el 2012, tuvo un papel destacado en la serie de HBO, “Girls”. Ella encarnaba a Jessa Johansson en más de 50 episodios. La historia narra las vivencias de un grupo de amigas que viven en la ciudad de New York, en donde Jessa sobresale entre las demás.

Lena Dunham, Jemima Kirke, Zosia Mamet y Allison Williams protagonizaron la serie "Girls" (Foto: HBO)

“BRIDGERTON” DE NETFLIX (SIMONE ASHLEY)

La actriz se convirtió en el flamante jale de la segunda temporada de “Bridgerton” de Netflix. Ella en “Sex Education” cumple el papel de Olivia.

Ashley ha participado en papeles pequeños de otras producciones como “Detective Pikachu” (2019). En “Bridgerton” 2 interpretará a Kate Sharma, una joven inteligente y testaruda que será el interés romántico del personaje principal.

“EASTENDERS” (MIMI KEENE)

Su papel de Ruby Matthews en “Sex Education” ha dejado buenos comentarios por parte de la crítica en general. De todo el grupo de los intocables, ella fue la que tuvo mayor protagonismo, pues su relación con Otis permitió que se conociera más su vida desde el punto de vista familiar.

Mimi Keene es reconocida también por haber participado en más de 100 episodios de las 33 temporadas de “EastEnders”, llevando a cabo el personaje de Cindy Williams. También tuvo algunas participaciones en películas como “Tolkien” y “Close for Keene”.

“ROGUE ONE: UNA HISTORIA DE STAR WARS” DE DISNEY PLUS (ALISTAIR PETRIE)

Alistair Petrie empezó su carrera actoral en el 2000 y uno de los personajes que más se le recuerda es el de Mr Groff, exdirector de Moordale. Su papel de villano en la serie luego da un giro y empieza a cobrar un poco de sentido en la temporada 3 de “Sex Education”.

Entre otros roles que ha desempeñado, a Petrie se le recuerda por su trabajo en “Hellboy” en el año 2019. Aunque, está claro que para muchos, el actor sea referenciado por su labor en “Rogue One: A Star Wars Story” como el General Draven.

“SMALL AXE” (KEDAR WILLIAMS-STIRLING )

En “Sex Education”, Kedar Williams-Stirling hace el papel de Jackson Marchetti. Este es uno de los personajes que más evoluciona a lo largo de la serie. En él se pueden ver ataques de pánico los cuales supera, además en la cuarta temporada podría tener un inesperado romance.

Su corta experiencia en el mundo de la actuación hace que a Williams-Stirling se le encuentre en pocos papeles en largometrajes o programas de TV. Ha aparecido en series como “Wolfblood” y películas como “Changeland”. Otro papel que merece la pena remarcar es el de Clifon en “Small Axe”.

“EMMA” (CONNOR SWINDELLS)

Más allá de su vida sexual, los seguidores de “Sex Education” quedaron complacidos con los sinceros deseos de Adam Groff de querer ser una mejor persona. Los fanáticos lo recuerdan por su papel de Robert Martin en “Emma”, la cual se transmitió por HBO Max.

“LA ÚLTIMA CARTA DE AMOR” DE NETFLIX (NCUTI GATWA)

Eric Effiong es uno de los personajes LGTBI que nos muestra “Sex Education”. Es Ncuti Gatwa quien le da vida y se caracteriza por ser carismático, además su aceptación y autoexploración es lo que más le gustó a los aficionados de la serie.

Fuera de su participación en la serie de Netflix, a Gatwa lo podemos ver en “The Last Letter From Your Lover” de 2021 como Nick, junto a Felicity Jones y Shailene Woodley.

“EIFFEL” (EMMA MACKEY)

Luego de su actuación en la serie de Netflix, muchos consideran a Emma Mackey como una de las actrices con más proyección en su generación. Para la crítica, Maeve Wiley es uno de los mejores personajes femeninos en la televisión. Todo un ícono de la TV moderna.

En el 2022, interpretará a Jacqueline Bellefort en “Death on the Nile”. Muchos de sus seguidores la recordarán también por su labor en “Eiffel”, su papel más trascendental hasta el momento.

“THE CROWN” (GILLIAN ANDERSON)

Anderson es la actriz más experimentado de toda la serie. Ella hace el papel de Jean Milburn, quien es una terapista sexual y madre del protagonista.

Gillian Anderson ha ganado un premio Emmy por su interpretación como Margaret Thatcher en “The Crown”, serie que se puede ver por la plataforma de Netflix.

“THEN CAME YOU” (ASA BUTTERFIELD)

Asa Butterfield es como quien dice el alma de la fiesta en “Sex Education”. Él es Otis Milburn, un adolescente socialmente incómodo que da consejos sobre sexualidad.

Si el personaje de Otis te gustó, puedes ver algo parecido de Asa en “Then Came You”, lanzada en el 2018. Allí interpreta a Calvin Lewis, un joven que se hace amigo de una chica que padece de una enfermedad terminal.