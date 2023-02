En más de una oportunidad, Jenna Ortega admitió sentirse tan rara como Merlina Addams, pero no por ese motivo le resultó sencillo el papel que interpretó en “Wednesday”, una de las series más exitosas en Netflix. Recientemente, la joven actriz reveló lo difícil que le resultó grabar algunas escenas y llegó al punto de “llorar histéricamente”.

Como se sabe, la actriz de 20 años interpreta el papel principal de la exitosa serie “Wednesday”, que ha cosechado una serie de premios por la trama. Mucho se habla de lo que veremos en la segunda temporada, pero poco de lo que tuvieron que “soportar” los actores.

En ese sentido, Jenna Ortega se refirió a la agotadora agenda que tenía para cumplir con las grabaciones y al mismo tiempo darse tiempo con su familia y asistir a sus clases. Las declaraciones fueron recogidas por el portal Variety.

“Era llegar dos horas antes, hacer ese día de 12 a 14 horas, luego ir a casa y luego subirme a Zoom y recibir cualquier lección que tuviera. O presentarse en mi apartamento, mi profesor de violonchelo ya me estaba esperando. Simplemente pasaba constantemente, y si podías en un fin de semana, si no estuviéramos filmando el sexto día de esa semana, era -Está bien, entonces, recibiremos tus lecciones ese día-. No lo hice”, agregó.

Este ajetreado ritmo terminó por afectar a la joven actriz, quien reveló que lloró histéricamente durante una llamada con su padre.

“No dormí nada, me jalaba el cabello. Hay (hubo) tantas llamadas por FaceTime que mi papá respondió de mí llorando histéricamente”, indicó.

Ayuda profesional

Por último, Ortega contó que al final de las grabaciones de “Wednesday”, la producción optó por contratar a profesionales para que hicieran algunas de sus escenas.

“Nos empezamos a quedar sin tiempo porque Merlina está en prácticamente cada escena. Tuvieron que empezar a usar dobles de acción u, ocasionalmente, de cello”, finalizó.

Síguenos en nuestras redes sociales: