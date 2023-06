“El Hormiguero” no deja de sorprendernos cada semana; y por supuesto, esta no iba a ser la excepción, ya que trae a sus estudios, directamente de Hollywood, a la talentosa actriz Jennifer Lawrence. La noticia la dio a conocer el propio Pablo Motos, pero no en su programa del jueves pasado, como siempre lo hace, sino dos días antes: el martes.

A raíz de la gran expectativa que ha generado la presencia de la ganadora de un Premio Óscar como Mejor actriz por “Silver Linings Playbook” (2012), te contamos la fecha, hora y cómo verla.

Cabe señalar que no es la primera vez que la estrella de cine visita el plató español, pues lo hizo en varias oportunidades. Por ejemplo, en 2012 poco antes de estrenarse “Los juegos del hambre”; luego en 2015, al lado de Liam Hemsworth y Josh Hutcherson, o en 2017 cuando estuvo con Chris Pratt.

La vez que Jennifer Lawrence llegó a la 90° Entrega Anual de los Premios de la Academia el 4 de marzo de 2018 en Hollywood, California (Foto: Kyle Grillot / AFP)

¿CUÁNDO ESTARÁ JENNIFER LAWRENCE EN “EL HORMIGUERO”?

Tal como lo anunció Pablo Motos, con bombos y platillos, Jennifer Lawrence se presenta en el programa “El Hormiguero” hoy miércoles 14 de junio de 2023.

¿A QUÉ HORA VER Y CÓMO VER A JENNIFER LAWRENCE EN “EL HORMIGUERO”?

Podrás ver en directo a Jennifer Lawrence a las 21:45 horas por Antena 3, así que no puedes perderte el programa.

SI NO ESTOY EN MI CASA, ¿CÓMO VER “EL HORMIGUERO”?

Si en caso, se te hace imposible llegar a tu casa para encender tu televisor y captar Antena 3, no te preocupes, pues hay otras formas de ver a Jennifer Lawrence en “El Hormiguero”.

¿Cómo? De manera online y en directo por la señal de Atresplayer, plataforma de video en streaming, que reúne todos los contenidos del canal de televisión español abierto, propiedad de Atresmedia.

Jennifer Lawrence posa durante una sesión de fotos antes del desfile de modas de Maison Dior durante el desfile de modas de la colección Prêt-à-Porter Primavera-Verano 2020 para mujeres en París, el 24 de septiembre de 2019 (Foto: Christophe Archambault / AFP)

LO QUE DEBES SABER DE “EL HORMIGUERO 3.0″

“El hormiguero” es un talk show televisivo que se encuentra al aire hace más de 15 años. Si bien, comenzó a transmitirse por la cadena española Cuatro en 2006, posteriormente, desde 2011, lo realiza por Antena 3.

Debido a que su contenido, que gira alrededor del humor, la magia, entrevistas, los experimentos de divulgación científica y la tertulia, se ha ganado la preferencia del público. Para ganar mayor audiencia, cada último día en la semana que se trasmitirse, se da a conocer quiénes serán los invitados de los siguientes programas.

Cabe señalar que “El Hormiguero 3.0″ es un programa de televisión de España que se emite de lunes a jueves a las 21:45 horas en Antena 3.