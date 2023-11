¡Nadie se lo esperaba! La cantante Jennifer Lopez causó un gran revuelo entre sus seguidores al mostrar cómo quemó una emotiva carta que Ben Affleck le había escrito hace más de 20 años. ¿Hubo algo que impulse a la estrella latina a tomar tal decisión?

Fue el último lunes 27 de noviembre cuando nos enteramos por medio de un anuncio promocional que Jennifer Lopez estrenaba una nueva película musical: “This is me... Now: The Film”. Tal fin se estrenará en febrero de 2024 y contaría detalles jamás contados de la supermodelo neoyorquina.

Durante el clip podemos ver a una Jennifer Lopez portando un vestido rosa y totalmente empapada estar frente a una calurosa chimenea dentro de un departamento.

La vez que Jennifer Lopez y Ben Affleck llegaron para una proyección especial de "Marry Me" en el Directors Guild of America (DGA) en Los Ángeles, el 8 de febrero de 2022 (Foto: Valerie Macon / AFP)

“Cuando era una pequeña y alguien me preguntaba qué quería ser de grande, mi respuesta siempre era: ‘estar enamorada’”, señala Lopez a través de la voz en off del clip.

Y aunque todo parezca algo común y corriente, la también exmujer de Marc Anthony tuvo un gesto en particular conforme avanzaban los segundos.

JENNIFER LOPEZ ¿REALMENTE QUEMÓ UNA DE LAS CARTAS QUE LE ENVIÓ BEN AFFLECK?

En un fragmento, se aprecia a JLo sentada en el borde de un sillón. En ese instante, se acerca a una cómoda donde reposa un cofre que resguarda una carta firmada por “B”, la inicial de Ben.

Posteriormente a ello, la famosa agarra la hoja mientras esta se quema. Lo más resaltante fue que se pudo apreciar una fecha especial que tenía anotado: “12-24-02″.

La modelo presente un estilo sobrio pero elegante (Foto: Jennifer Lopez / Instagram)

En la carta, él expresa su gratitud por un regalo y por ser parte de la vida de Jennifer. “La vida es dura, pero tú eres dulce. Gracias por el regalo. Espero te gusten las flores. Me dijiste que nunca podrías tener suficientes. Te creo”.

Mientas que Variety indica que es en realidad un cortometraje escrito por López y Affleck, el cual es una “reimaginación musical y visual impulsada por la narrativa” de personas tan importantes como Hollywood.

Tengamos en cuenta que los artistas iniciaron un amorío hace 21 años, convirtiéndose en el centro de atención de la prensa mundial ante la llegada de una inminente boda de blanco.

Así luce la carta de JLo (Foto: Jennifer Lopez / Instagram)

Aunque llegaron a comprometerse, la parejita decidió posponer su matrimonio apenas 4 días antes de la celebración, la cual estaba destinada a ser el 14 de septiembre de 2003.

“Debido a la excesiva atención mediática que rodea nuestra boda, hemos decidido posponer la fecha”, reveló la parejita en su momento, según indica People.

“THIS IS ME... NOW: THE FILM”: ¿DE QUÉ TRATA LA NUEVA PELÍCULA DE JENNIFER LOPEZ?

Como bien recordamos, Affleck y Lopez se dieron una segunda oportunidad tras más de 20 años. Los tortolitos llegaron a tomar caminos separados, tener hijos con diferentes artistas, pero jamás dejaron de amarse el uno hacia el otro.

Fue así que en 2021 JLo anuncia su rompimiento con Alex Rodríguez, exjugador de béisbol, para volver a los brazos de Affleck. La noticia dio un giro al mundo total en redes sociales.

JLO y el recordado Batman contrajeron nupcias el 20 de agosto del 2022. (Foto: AFP)

De tal manera, y al ser protagonistas de una de las historias de amor más sorprendentes del medio, la pareja decidió contar los temas de su nuevo idilio amoroso gracias a temas como “This is me…now” y “Can’t get Enough”.

“Esta experiencia musical es una manifestación, a través de la música, el cine y la realidad, del viaje de una vida en busca de la verdad sobre el amor”, dijo Lopez al medio “On the JLo” hace un tiempo.

