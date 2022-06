Durante muchos años, Marc Anthony y Jennifer López fueron una de las parejas más populares del planeta y de cuyo matrimonio nacieron los pequeños Emme y Max.

Y es que ambos llegaban de relaciones muy queridas por sus fanáticos. Mientras el salsero terminaba en los tribunales por una demanda de su exesposa Dayanara Torres, “La diva del Bronx” se separaba del actor estadounidense Ben Affleck.

La pareja desprendía química no solo en las pasarelas, sino también en los escenarios y la música, donde ambos interpretaron temas como “Escapémonos” y “No me ames”, las cuales, en suma, superan las 200 millones de reproducciones en YouTube, solo en sus versiones oficiales.

Marc Anthony y Jennifer Lopez en los Latin Grammy. (Foto: Getty Images)

EL DIVORCIO DE JENNIFER LÓPEZ Y MARC ANTHONY

El 16 de julio de 2011, la pareja emitió un comunicado donde anunciaba su separación, aunque sin revelar detalles o los motivos que los llevaron a tomar tal decisión.

Sin embargo, recientemente la actriz y cantante rompió su silencio y reveló para el documental “HalfTime” de Netflix de cómo le afectó el divorcio del portorriqueño.

“Como artista, me perdí un poco sobre quién era intentando construir una vida perfecta, una vida familiar. Cuando mis hijos cumplieron 3 años, me divorcié, era una mamá soltera con dos hijos pequeños”

“A los 42 años, los papeles en el cine no llamaban a mi puerta y cuando volví al trabajo, sentí que ya no sabía cuál era mi valor”, comentó.

De acuerdo con la intérprete de “Lets get loud”, su participación como jurado en la temporada 10 de “American Idol” le permitió volver a conectar con el público y ser el trampolín que necesitaba para superar el impacto de la separación.

“Estaba haciendo ‘American Idol’, ese fue mi primer gran trabajo después de tener bebés y fue bueno para mí en ese momento. La gente podía verme por quien era, y eso lo cambió todo”, sentenció.