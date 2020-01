La actriz estadounidense Jennifer Lopez vivió “una noche mágica” el último jueves en el Festival Internacional de Cine de Palm Springs (California, EE.UU.) hasta donde llegó para engalanar la alfombra roja y en compañía de su novio Alex Rodriguez.

"¡Gracias al Festival Internacional de Palm Springs por el premio Spotlight! Fue una noche mágica con el equipo de 'Hustlers'. ¡Gracias a (la directora de esta cinta) Lorene Scafaria por tus amables palabras al presentar mi premio!", afirmó la estrella latina en sus redes sociales.

Jennifer Lopez publicó en Instagram algunas imágenes de la gala del festival californiano donde derrochó belleza y elegancia con un vestido bastante primaveral donde predominaron las rosas. Ella fue la gran protagonista de la primera gran alfombra roja del certamen.

El modelo de estampado floral y larga cola es una creación de Richard Quinn, el diseñador favorito de la reina Isabel II.

De esta manera, Jennifer Lopez no solo se llevó el premio Spotlight Award en el Festival de Cine de Palm Springs por su papel en “Hustlers”, sino también todos los aplausos por su primaveral look y uno de los más entusiasmados fue su novio, el exbeisbolista profesional estadounidense Alex Rodríguez quien, como cada vez que la acompaña a una alfombra roja, no dejó de fotografiar y registrar cada uno de sus pasos para luego compartirlos en redes sociales.

En su cuenta de Instagram no dudó en decirle “felicitaciones bebé, te amo” y destacar lo buena actriz que es. “Desde el primer momento en que vi “Hustlers” supe que este era un papel especial. Ella es digna de cada galardón que viene. Su talento solo está acompañado por su pasión por ser mejor y yo estoy constantemente asombrado de ella”, escribió junto a unas imágenes tomadas tras bastidores.

El Festival Internacional de Cine de Palm Springs abre la temporada de premios de Hollywood, que comienza este domingo 5 de enero en Los Ángeles con los Globos de Oro. Jennifer Lopez se enfrentará en la categoría mejor actriz de reparto por su papel de ‘Ramona’ en ‘Hustlers ‘ con Kathy Bates (“Richard Jewell”), Annette Bening (“The Report”), Laura Dern (“Marriage Story”) y Margot Robbie (“The Bombshell”).

Inicio de 2020 en familia

Previo a su paso por la alfombra roja en California, Estados Unidos, JLo usó sus redes sociales para demostrar que su año 2020 lo inició en familia, junto a su novio Alex Rodriguez y los hijos de ambos. “Nochevieja 2020”, escribió la artista en la publicación de Instagram donde aparecen Nastasha y Ella (hijas del deportista) y Max y Emme, los pequeños que tuvo la cantante con Marc Anthony.

