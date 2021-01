Jennifer Lopez y Ben Affleck se convirtieron en una de las parejas más buscadas de Hollywood entre 2002 y 2004, años en los que mantuvieron una relación que casi llega al altar. Ambos eran jóvenes exitosos que tuvieron que vivir su romance perseguidos por los paparazzi; sin embargo, faltando poco para que se casen rompieron su compromiso.

Debido a lo mediático de su noviazgo fueron bautizados con el apelativo ‘Bennifer’ y aunque ha pasado casi dos décadas desde que se dio este romance, muchos fanáticos recuerdan la relación que causó tanto revuelo. A continuación, te contamos su historia de amor.

La actriz y cantante Jennifer Lopez le da un beso a su prometido Ben Affleck en la llegada de los 75 Premios de la Academia en Hollywood el 23 de marzo de 2003. (Foto: John G. Mabanglo / AFP)

¿CÓMO SE CONOCIERON?

JLo conoció a Ben Affleck en el set de la película “Gigli”, en la que ambos fueron protagonistas. Para ese entonces, ella estaba casada con su segundo esposo Cris Judd, con el que llegó al altar en setiembre de 2001.

Se dice que el flechazo fue mutuo entre los actores, por lo que ella, a los nueve meses de haber contraído matrimonio con el bailarín, decidió divorciarse en junio de 2002.

MÁS INFORMACIÓN: Ben Affleck habla de su romance con Jennifer Lopez

ROMANCE Y COMPROMISO

Los rumores del romance comenzaron mientras filmaban “Gigli”, pero al poco tiempo del divorcio de la artista, ambos hicieron pública su relación y en noviembre de 2002 anunciaron su compromiso.

Desde ese momento, los periodistas de espectáculos y entretenimiento siguieron a todos lados a estas celebridades, quienes tenían estilos distintos: mientras ella era muy exigente en la forma de vestirse, él era más informal y relajado.

MÁS INFORMACIÓN: La verdadera historia de amor de Selena Quintanilla y Chris Pérez

Jennifer Lopez aplaude mientras su prometido, el actor Ben Affleck, mira durante el Juego 4 de la semifinal de la Conferencia Oeste de la NBA entre los San Antonio Spurs y Los Angeles Lakers el 11 de mayo de 2003. (Foto: Lee Celano / AFP)

PLANIFICAN SU BODA

Además de tener en mente su próxima boda, ambos estaban trabajando en su nueva película “Jersey Girl”. En tanto, “Gigli” era estrenada en agosto de 2003 recibiendo las peores críticas.

Pese a todo, ellos eran llamados para dar entrevistas en diversos programas, así como en la alfombra roja. Y no era para menos, pues eran la sensación del momento.

BEN APARECE EN EL VIDEOCLIP DE JLO

A raíz de que eran acosados por la prensa, a Jennifer Lopez se le ocurrió crear una canción en la que apareció junto a Ben Affleck.

El tema es ‘Jenny From the Block’, en el que ella ironizaba sobre su vida y la persecución a la que estaba sometidas junto a su novio, pero en lugar de dejarlos tranquilos, el acoso fue peor.

ROMPEN SU COMPROMISO

La boda tenía fecha e iba ser en setiembre de 2003, pero faltando pocos días para el casamiento, ambos decidieron cancelarla. Meses después, en enero de 2004, se separaron definitivamente.

El año 2017, JLo contó Vanity Fair que los problemas surgieron tras el fracaso de ‘Gigli’. “Perdí el sentido de mí misma, me cuestioné acerca de si pertenecía a este negocio, pensé que apestaba en todo”. Además, consideró que con su video ‘Jenny from the block’, la presión y el acoso fue determinante para el fin (…). Mi relación con Ben se destruyó frente al mundo entero. Duró algo de dos años hasta que me levanté de nuevo”.

Por su parte, Ben Affleck confesó en Entertainment Tonight que la gran exposición de su romance fue lo que acabó con el amor que le tenía a López. “Creo que en esa época llegué a ser uno de los personajes públicos más odiados del mundo, para la prensa y para el público en general”. En otra entrevista contó que las personas se portaban mal con JLo. “La gente era tan horrible con ella, sexista y racista. Cosas feas y malintencionadas se escribían sobre ella, hasta tal punto que si eso pasase hoy serías literalmente despedido por hacer algo así”, indicó en el podcast Awards chatter de The Hollywod Reporter.