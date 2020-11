Netflix acaba de estrenar la cuarta temporada de “The Crown”, el drama histórico que narra la vida de la reina Isabel II, incluidas sus relaciones familiares y asociaciones políticas. La serie también nos muestra la relación de Lady Diana y el príncipe Carlos, desde cómo se conocieron, pasando por su matrimonio y su separación.

En “The Crown” , el príncipe Carlos es interpretado por el actor Josh O’Connor y Diana por la actriz Emma Corrin. La temporada 4 nos muestra describe los comienzos y la ruptura del matrimonio de la pareja. Carlos y Diana se conocieron durante 20 años, y tuvieron dos hijos juntos, el príncipe William, duque de Cambridge, y el príncipe Harry, duque de Sussex.

La temporada 4 de “The Crown” incluye eventos clave de la relación de Diana y el príncipe, sin embargo, hay otros momentos importantes que se omiten, como su opulenta boda de 1981. Entonces, ¿cómo se conocieron Lady Diana y el príncipe Carlos? Aquí una cronología de los hechos reales que unieron a la pareja, recogidos con información de la revista Vanity Fair y el portal “Screenrant”.

El príncipe Carlos y la princesa Diana en su luna de miel en Balmoral en 1981 (Foto: Getty Images)

¿CÓMO SE CONOCIERON LADY DIANA Y EL PRÍNCIPE CARLOS?

Lady Diana y el príncipe Carlos se conocieron por primera vez en 1977 , cuando Diana tenía 16 años y Charles 29 años. Carlos asistió a una fiesta de caza en Althorp, como invitado de la hermana mayor de Diana, Lady Sarah McCorquodale. Para ese entonces, Carlos estaba saliendo con Sarah y, en ese período, Sarah compartió con la prensa que no se casaría con Carlos “así él fuera un reciclador o el rey de Inglaterra”. Según las fuentes, por este motivo Carlos terminó con ella.

Durante la entrevista que concedió Carlos en 1981, el príncipe contó cuál fue su primera impresión sobre Diana: “Recuerdo haber pensado en lo alegre, divertida y atractiva que era ella a sus 16 años; muy divertida, animada y llena de vida”.

Mientras que Diana le contó al biógrafo Andrew Morton, autor de Diana: Her True Story, que sus primeros pensamientos sobre Carlos fueron poco entusiastas. Recordaba haber pensado: “Dios, qué hombre tan triste”, le dijo

Tres años después de su primer encuentro, Carlos y Diana se volvieron a ver en julio de 1980, cuando ambos fueron invitados a una barbacoa de fin de semana en la casa de su amigo Philip en Sussex.

“Unos amigos me pidieron que me quedara con ellos en Sussex y me dijeron: ‘el príncipe de Gales va a estar’, y pensé que no lo había visto en años”, le contó Diana a su profesor según recoge el documental Diana: In Her Own Words de Channel 4.

En eso documental se reveló que Diana dijo que quedó encantada al ver a Carlos y que él también quedó impresionado con ella.

“Estábamos hablando de Mountbatten y su novia y le dije: “Debes estar tan solo. Es horrible verte caminar por el pasillo con el ataúd de Mountbatten, espantoso, necesitas a alguien a tu lado”. Entonces se lanzó sobre mí y empezó a besarme; pensé: “Ugh, esto no es lo que hace la gente normal”; y estuvo encima de mí durante el resto de la noche, siguiéndome como un cachorro”, dijo.

El 24 de febrero de 1981, el Palacio de Buckingham anunció la noticia de su compromiso (Foto: Vanity Fair)

Desde entonces, Diana y Carlos empezaron a salir. “No era consistente con su cortejo. Me llamaba todos los días durante una semana, y luego no me hablaba durante tres semanas. Muy raro, pensé: “Bien. Bueno, él sabe dónde estoy si me quiere”. La emoción cuando solía llamar era inmensa e intensa; las otras tres chicas de mi piso se volvían como locas”, agregó.

Diana pasó un fin de semana en Balmoral como invitada del príncipe Carlos, y un titular de la prensa sensacionalista el 8 de septiembre de 1980 publicó: “Está enamorado de nuevo”. Así se difundió la noticia del incipiente romance al resto del mundo.

Se dice que Diana y Carlos salieron durante unos seis meses antes de que el príncipe Carlos le propusiera matrimonio. El 24 de febrero de 1981, el Palacio de Buckingham anunció la noticia con el siguiente anuncio: “Con el placer que la reina y el duque de Edimburgo anuncian el compromiso de su amado hijo, el príncipe de Gales, con Lady Diana Spencer, hija del conde Spencer y la honorable señora Shand Kydd”.

El príncipe Carlos y Lady Diana Spencer se casaron en la catedral de San Pablo el 29 de julio de 1981. La majestuosa boda fue vista por 750 millones de personas en todo el mundo y fue calificada por Debrett’s como “el último gran evento estatal del siglo XX”.

Luego, la pareja tuvo dos hijos: el príncipe Guillermo, heredero del trono, y el príncipe Harry. La popular pareja pasó por crisis y su relación comenzó a romperse a finales de la década de 1980. Ya para 1992, Carlos y Diana ya se habían separado, aunque el divorcio oficial tuvo lugar en 1996.

El príncipe Carlos y Lady Diana Spencer se casaron en la catedral de San Pablo el 29 de julio de 1981 (Foto: Vanity Fair)

