Para nadie es un secreto que Jessica Cediel es una de las figuras colombianas más populares en la televisión latina, destacando como actriz de recordadas telenovelas y como presentadora en programas de la cadena Caracol Televisión, RCN y Telemundo.

Recordada por sus apariciones en la conducción “Muy buenos días” o “Yo me llamo” de la televisión de su país o “La Voz Estados Unidos” y “Exatlón” de Telemundo, así como su rol como reportera en los Juegos Olímpicos de Tokio 2020, la celeb de Colombia es una de las figuras más destacadas en la actualidad.

Del mismo modo, la exnovia de Mack Roesch de 40 años destaca en redes sociales, donde se encuentra muy cerca de llegar a los 10 millones de seguidores en Instagram, con quienes comparte sus mejores momentos y proyectos.

La presentadora colombiana de 40 años se pronunció sobre las ventajas de las fotos con luz (Foto: Jessica Cediel / Instagram)

LA ENFERMEDAD DE JESSICA CEDIEL

Si bien la goza de gran popularidad, la también modelo no se encuentra libre de críticas, principalmente por su apariencia, compartiendo uno de estos comentarios en sus stories en redes sociales.

Todo empezó cuando compartió un video en su cuenta de Instagram donde explicaba la importancia de la luz natural, cuando un usuario notó un detalle y no dudó en señalar que “se le ve la cara manchada”, a lo que Jediel respondió en sus story.

“Mi querida Daniela, se me ve manchada porque la tengo manchada. Tengo melasma y por eso siempre va a estar así. A veces no se notan cuando las tapo con maquillaje, pero hoy por ejemplo no me las quise tapar”, explicó.

La actriz indicó que padece del mismo problema que Yalitza Aparicio, la cual no tiene una cura, por lo que debe intentar controlarla lo más que se pueda, por lo que hizo un llamado a las mujeres para que estas no se sientan avergonzadas de su padecimiento.

“Así me muestro y me encanta ser abierta con el tema porque del otro lado del teléfono he leído miles de casos de mujeres que les pasa igual y se sienten mal y no debe ser así. Eso no debe ser una inseguridad. Así que no te preocupes, yo sé que las tengo”, señaló.

La presentadora colombiana reveló que padece de melasma (Foto: Jessica Cediel / Instagram)

LOS TRATAMIENTOS CASEROS DE JESSICA JEDIEL

En conversación con People en Español, la actriz colombiana, recordada por su papel en “Betty en NY”y la versión original de “Hasta que la plata nos separe”, reveló que sigue algunos tratamientos caseros para controlar la condición que padece.

“Desde hace seis meses uso yema de huevo [en la piel]. Es espectacular. Me lo pongo en la cara, lo dejo secar unos minutos, lo retiro con agua tibia y queda la piel, ¡espectacular!”, explicó.